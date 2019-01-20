纳吉：竞选期最后数天‧补选将现肮脏手段 前首相拿督斯里纳吉说，金马仑国会议席补选最后数天的竞选活动将会有令人失望及肮脏的竞选手段。

（彭亨‧立卑19日讯）前首相拿督斯里纳吉说，金马仑国会议席补选最后数天的竞选活动将会有令人失望及肮脏的竞选手段。

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他说，国阵必须准备好面对这一切，而不是满足于现状。他补充，选民对国阵的支持是积极的。

纳吉说，“金马仑高原的局势对国阵有利，但我们不能就此轻易地被抢走国席。”

促投票前夕收好大马卡

纳吉今日在双溪哥央的甘榜哥惹迪住民村庄这样指出。今天是纳吉访问金马仑国会选区的第四天，这也是他最后一天的行程。

“我们必须继续努力竞选，准备面对希望联盟在最后时大力影响选民的企图。”

他促请选民在投票前一天的晚上收好大马卡。不要让任何人盗用名字投票。

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“即使你不跟你的丈夫一齐睡，也要和你的大马卡一起睡觉，”

洛曼：有人图买选民大马卡

据巫统最高理事洛曼说，国阵“消息来源”发现，某些“个人”试图从该选区的约2000名原住民选民手中购买大马卡。

洛曼说，这是执政联盟赢得金马仑国席补选的最新策略。

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他说，“如果没有大马卡，原住民无法投票，但是我们识破他们的手段，我们将派出人员进行观察，确保他们不会得逞。”