补选期代表原住民诉丹政府‧马华质疑联邦中立性 马华对政府机构的中立性深感担忧，因为适逢金马仑补选期间，希盟联邦政府却在此时“巧合”的针对丹州原住民土地拥有权，代表原住民起诉伊斯兰党丹州政府。

（吉隆坡19日讯）马华对政府机构的中立性深感担忧，因为适逢金马仑补选期间，希盟联邦政府却在此时“巧合”的针对丹州原住民土地拥有权，代表原住民起诉伊斯兰党丹州政府。

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马华党部发言人陈君儿发表文告提出质疑，适逢补选，诉讼速度加快，希盟为胜选干预司法？

文告指出，我们支持保护原住民权益，并捍卫联邦宪法赋予的权利，但马华针对上述课题，对政府机构的中立性深感担忧。

文告指出，将在1月26日投票的金马仑补选中，希盟领袖的言行引起许多争议，包括公开威胁原住民村长，威逼他们必须投选希盟候选人，类似威胁性言论是有原因的，因为当地选民中，原住民占约22%左右。

“因此，对上述法律诉讼，在1月14日入禀法庭后的8天内，即在1月22日就开审，令人感到不可思议，上述两个日期都落在金马仑补选竞选期内，这动作显然有助提高希盟候选人的胜算。”

文告指出，许多人质疑时间的巧合及呈案的速度，但更令人担忧的是总检察长和国家司法机构可能被希盟政府所滥用。

“因此，我们促请希盟政府说明为何在补选期间，能迅速进行诉讼程序，这是前所未有的事情，短短8天是个新的记录。”