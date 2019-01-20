维护原住民土地权‧G25认同联邦诉丹政府 马来显要组织G25赞扬希盟政府就原住民土地权的问题，向吉兰丹州政府采取法律行动的行为，并呼吁政府更全面的处理原住民土地权的问题。

（八打灵再也19日讯）马来显要组织G25赞扬希盟政府就原住民土地权的问题，向吉兰丹州政府采取法律行动的行为，并呼吁政府更全面的处理原住民土地权的问题。

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爱国者协会和大马人权委员会（SUHAKAM）今天稍早前均发表声明，赞同希盟政府就原住民土地被侵占的问题，向吉兰丹州政府采取法律行动；对此，G25随后也发出文告，赞扬了爱国者协会和大马人权委员会在此课题上的立场。

“原住民的权利一直以来都遭到（丹州政府）忽视，以便满足非法伐木者和政治亲信。吉兰丹话望生县先波特米亚族（Temiar）原住民社区遭受的各种对待必须得到停止，因为这些已经持续了很长时间。”

“因此，我们非常高兴总检察长汤米汤姆斯采取了前所未有的措施，指控吉兰丹州未能保护原住民的合法权利。”

G25也在文告中呼吁政府，必须要更全面地理原住民的土地权问题。