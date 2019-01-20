敦马：互不相容 治国观点不同‧“马当年驱逐新明智之举” 首相敦马哈迪说，由于新加坡人和大马人互不相容，因此，将新加坡逐出马来西亚是明智之举。

（伦敦19日讯）首相敦马哈迪说，由于新加坡人和大马人互不相容，因此，将新加坡逐出马来西亚是明智之举。

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他在牛津联盟演讲时，针对从历史的先见之明角度来看，大马当年驱逐新加坡是否是明智之举的提问，发表谈话。

历史无法改变无须分对错

他说，由于事发已久，历史已无法改变，因此无须怀疑其对错，但事实是，新加坡曾是大马的一部份。

“一般上，当一个国家决定去殖民化时，土地将归还土地的拥有者，归还给拥有该土地的国家，如同香港、澳门等地。”

不过，他说，在这个案例中，新加坡人与大马人已不相容，他们对于国家应该如何被统治有不同的观点，因此，才被要求脱离大马，他认为这是明智的决定。

马来西亚成立于1963年9月16日，由马来联邦、北婆罗洲（现在的沙巴）、砂拉越和新加坡组成，但在1965年8月9日，大马驱逐了新加坡。

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新加坡人公投加入大马联邦后的不到两年却退出，在这场令人心碎的告别前，新加坡在1964年发生种族骚乱，促使新加坡最终决定不再成为马来西亚的一部份。

1965年通过修法允新离马

大马上下议院于1965年8月9日一致通过修改马来西亚宪法的法案，允许新加坡脱离为一个独立国家。

新加坡总理李光耀当天谈及对马新分家的痛苦，并表示相信还有其他方法可以减少新国的社区紧张局势，同时也留意到时任首相东姑阿都拉曼对驱逐决定的坚定。

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据报道，国父同一天证实，将新加坡从大马逐离是他的想法，否则新加坡将“没有和平希望”和“争吵不休”。

与此同时，马哈迪也指大马以3仙售卖原水给新加坡极之不公平，有必要检讨。

他说，大马曾在1962年要重新谈判，但新加坡拒绝，而且也拒绝把案件带上法庭。

他说，3仙的水价迄今没有改变极之不合理和不被接受，他本不愿公开谈论此事，更愿意和新国领袖洽商，但既然被提问，他即对水价表达看法。

他说，新加坡处理水的成本很低，已经从中获得巨额利润，新国以3仙购买每千加仑的原水，再以50仙将处理过的净水卖回给柔佛。