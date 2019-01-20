吴尊当着岳父母前承诺补办婚礼·霸气勾脖深吻爱妻告白 吴尊近期带着72岁的爸爸一起参加中国真人秀《最美的时光》。在最新的一期内容中，吴尊带着老婆和双方家人一起在海边度假聚餐，还在家人面前亲吻妻子，用实际行动证明自己的爱。

（图：微博）

（中国20日讯）吴尊近期带着72岁的爸爸一起参加中国真人秀《最美的时光》。在最新的一期内容中，吴尊带着老婆和双方家人一起在海边度假聚餐，还在家人面前亲吻妻子，用实际行动证明自己的爱。

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吴尊在节目中羞涩透露，和老婆的初吻是在某位亲戚的家里，看电影时趁着老婆转头的瞬间一亲芳泽，殊不知都被躲在沙发后面的亲戚全都看见，笑指当时才交往2个礼拜，就忍不住想要亲对方。

（图：微博）

吴尊爸爸直言很感谢两位亲家，即使儿子至今没有办婚礼给女方家长一个交代，但亲家却很能体谅。吴尊表示，没有办婚礼这件事，让他觉得心里很不舒服，并承诺：“这个婚礼我一定会办！一定会办到很开心！”

为了让岳父岳母放心，吴尊当众告白：“虽然没有办婚礼，她（老婆）也知道我有多爱她！”更笑说每一分每一秒都想和老婆在一起，绝对没有骗人，逗得老婆露出甜蜜笑容，“你们放心，我一定会好好照顾他们！”让岳父对这个女婿赞赏有加，最后吴尊更是当着家人的面，把妻子一把搂过来深情一吻。

事实上，吴尊16岁就和林丽莹交往，老婆是他的初恋情人，两人悄悄结婚生子，他碍于偶像团体身份，直到2013年才承认已为人夫，到现在他39岁，对老婆的爱整整23年都没有改变，让网民相当羡慕：“吴尊是什么绝世好男人啊！”

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