法米：不能抹灭过去历史‧“南孟沙”复名“甘榜格灵芝” 位于吉隆坡的“南孟沙”（Bangsar South），今日正式宣告恢复其旧名称“甘榜格灵芝”（Kampung Kerinchi）。

（吉隆坡19日讯）位于吉隆坡的“南孟沙”（Bangsar South），今日正式宣告恢复其旧名称“甘榜格灵芝”（Kampung Kerinchi）。

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甘榜格灵芝自1870年起，便是印尼移民的集居地，其名字来自印尼苏门答腊岛占碑省的格灵芝政府。

但约7年前起，该地区越来越“高档化”，并被房地产发展商为了打造它为富裕和时尚的地区，而改称为“南孟沙”。

公正党主席拿督斯里安华、峇东埔国会议员努鲁依莎和班底谷国会议员法米今日联合主持正名仪式后，甘榜格灵芝正式恢复其旧名称。

法米指出，在14届全国大选期间，他得悉自区内自1967年开办的斯里班底（甘榜格灵芝）国中在重建校舍，但校名被改为斯里班底（南孟沙）国中，当地人担忧很快会失去他们自小成长和长大的地方。

他觉得事态严重，有必要争取保留甘榜格灵芝的特征和文化，因此，他在大选期间向当地居民作出了承诺。

“我在大选后会晤了UOA发展机构、吉隆坡市政局、语文局、格灵芝区后人协会的代表，今日终于兑现了我的承诺。”

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他表示本身正在与吉隆坡市政局和市长磋商，以便保留“甘榜格灵芝”的名字得以在宪报上公布，今后所有通讯都会用这个名字。

安华：与甘榜格灵芝有很深渊源

“参加学运时常跑到这里躲”

安华指出，他个人与甘榜格灵芝有很深的渊源和感情，这情意结源自他就读马来亚大学的时候。

他说，当他参加学运示威活动时，常常跑到这里躲藏，而当地人对学生们很好，他们无分党派的欢迎学生们进入他们的家和掩护他们，他表示永远不会忘记甘榜格灵芝的居民。

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“我们不能因为要建立一个现代化和技术先进的国家，而忘记我们的根源和遗产，“甘榜”这个词并不意味着落后。”

另一方面，也是前班底谷国会议员的努鲁依莎感谢甘榜格灵芝和班底谷的人民比其他许多人先接受公正党。

“因此，我们想要回馈这里的居民，地方当局和发展商不应该只是建造高耸的建筑物，而忽视了居民的需求和要求，甘榜格灵芝有许多遗产和文化，我们会为了人民而把这里发展得好。”