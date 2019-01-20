敦马：不能总是表现友善‧偶尔发表“令人厌”言论 他表示，自己在去年访问中国时曾“这么做”，即强调现在有以其他形式存在的“新殖民主义”。

Astro Awani电视台直播马哈迪在牛津辩论社演讲的片段。

（吉隆坡19日综合电）首相敦马哈迪表示，他有时会发表一些“令人讨厌的”言论，并且不能总是表现友善。

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去年访中时曾“这么做”

他表示，自己在去年访问中国时曾“这么做”，即强调现在有以其他形式存在的“新殖民主义”。

他说：“当我在中国时，有人谈到中国人想要统治等课题。”

“好吧，他们可以谈论这个，但我没有必要同意。我当时只是指出，还有其他形式的殖民主义，包括经济殖民主义。”

根据《马来邮报》报道，马哈迪是在今天于英国牛津大学辩论社（Oxford Union）举行的一场对话会上，被问及他是否认为大马现在必须与中国谈判其“独立”，就类似于大马当年如何通过谈判从英殖民政府那里获得自由时，这么表示。

当时还有在场者向他指出，在他领导下的马来西亚政府去年干预了中国公司开展的一系列项目，以及他自己对“新殖民主义”的评论。

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而当进一步被问及，他是否认为大马现在必须站起来对抗中国时，马哈迪仅表示：“我必须表达我的意见，我不能总是对每个人都说好话，有时我会说讨厌的话，而他们也有权利对我说不好的话。“

出席者聆听马哈迪的演讲。

强调支持自由贸易

马哈迪在去年8月20日于访问中国期间举行的新闻发布会上表示，只要确保公平，自己是支持自由贸易的，但由于个别国家的发展水平不同，他并不想看到“新殖民主义”

发生，因为贫穷的国家将无法与富裕的国家竞争。

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对此，马哈迪在去年10月接受英国广播公司（BBC）《唇枪舌战》（HARDTalk）节目主持人再娜（Zeinab Badawi）的访问时，否认自己指责中国对大马施加债务殖民主义，并澄清说他只是说有其他形式的殖民主义，如由前印尼总统苏卡诺提出的“新殖民主义”。

指中仍对投资马感兴趣

而当时被问及是否担心中国的“新殖民主义”时，马哈迪在10月受访时表示，中国人仍然对在大马投资非常感兴趣。

在昨天于牛津大学辩论社举行的对话会期间，以其坦诚观点而闻名的马哈迪也坚持认为，在和大马有外交关系的国家中，有时也不得不发表让人不满意的言论。

“好吧，我们认为澳洲是一个友好的国家。当然，像所有国家一样，有时他们会说一些对我们来说不合适的事情，有时候我们会说那些对他们来说不适合的事情。”

“我的意思是，当你们是朋友时，有时你需要告诉你的朋友‘你做错了甚么’。

如果你容忍某人所做的一切，只因为他是朋友，那你并没有朋友。”

他是被询及如何看待大马和澳洲未来在双边和多边层面的合作时，这么表示。

牛津辩论社

全球最负盛誉

牛津辩论社（The Oxford Union Society）是全世界最负盛誉的辩论社。

位于牛津大学中心的牛津辩论社成立于1823年，是全世界第二古老的辩论社，英国多个杰出政治家都是牛津辩论社社员。

牛津辩论社是独立于牛津大学的组织，除了可成为终生社员的牛津大学学生外，牛津地区其他大学及办学机构学生可在在校期间成为社员。

牛津大学的学生创建牛津辩论社的目的，是在当时英国的言论自由受到压制的年代，给大家提供一个可以无忧无虑地发表言论、辩论的地方。至今，辩论社依然坚持这个原则。

虽然名为牛津辩论社，但是它不仅有辩论，还有许多各个领域的名人来演讲。

近200来，包括科学家爱因斯坦、英国前首相邱吉尔、美国前总统尼逊、里根、卡特、歌手麦可积逊、演员摩根弗里曼及强尼戴普等名声赫赫的各界名人受邀在此演讲。

辩论社里有独立的酒吧、花园、桌球室及自习室等，但只对社员开放。若有朋友是辩论社成员，则可以受邀进入，甚至作为宾客一起参加辩论社的舞会。