河神托梦喝不到干净水？ 商人桥栏挂横幅促勿丢垃圾入河 太平金地园出入口处的都拜河桥栏杆今早出现一条横幅，写著“尊敬河神不可在此丢垃圾”，而横幅下方则摆有3桶水及香炉祭拜，令居民啧啧称奇。

金地园都拜河桥杆上，出现“尊敬河神不可在此丢垃圾”的横幅。（图：星洲日报）

（霹雳‧太平19日讯）河水受到严重污染，“河神”许久没有干净河水饮用而托梦向居民申诉？

广告

太平金地园出入口处的都拜河桥栏杆今早出现一条横幅，写著“尊敬河神不可在此丢垃圾”，而横幅下方则摆有3桶水及香炉祭拜，令居民啧啧称奇。

都拜河水严重污染

原来，家居该花园的一名罗姓商人日前与友人聊天时，友人告知曾梦到河神申诉，指居民纷纷把垃圾丢入都拜河中，造成河水严重污染，河神已许久没有干净的河水饮用了。

商人过后认为有必要做一些事，于是向广告社订制了一条横幅县挂在桥杆上，提醒居民要尊敬河神，不要把垃圾丢入河里造成河水污染。

他说，由于都拜河穿越花园的出入口，一些居民在途经时顺手把垃圾包丢入河中，因此河中及河旁堆积了许多垃圾，除有碍观瞻，也污染河水。

“我在横幅下摆了3桶钻石能量水进行祭拜，是希望河神能喝到干净的水，一了河神的心愿。”