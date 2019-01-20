称遭伪造签名转让股权 ‧ 林拱和涉报假案被控 云顶家族在已故云顶创办人丹斯里林梧桐离世之后，因利益关系牵引出一场“争产风暴”。交战两派分为林梧桐的长孙林拱耀、林拱和及林淑玲（他们的父亲是林梧桐长子拿督林致强，已于2014年过世）；另一派则为云顶集团主席兼首席执行员丹斯里林国泰和胞弟拿督林致华。

云顶家族资产份额的争夺，远未结束

（八打灵再也19日讯）云顶家族在已故云顶创办人丹斯里林梧桐离世之后，因利益关系牵引出一场“争产风暴”。交战两派分为林梧桐的长孙林拱耀、林拱和及林淑玲（他们的父亲是林梧桐长子拿督林致强，已于2014年过世）；另一派则为云顶集团主席兼首席执行员丹斯里林国泰和胞弟拿督林致华。

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根据英文财经周刊《The Edge》报道，林氏家族最初是为两个问题起争执，第一、林致强在逝世前所立下的最后遗嘱遭到质疑；二、林梧桐生前所设立的林致强信托基金，本应由其子女继承，但林拱和及林淑玲却被撤销为家族信托受益人的身份。

林国泰质疑2侄持澳公司股权

报道说，林拱和在今年初因被指涉嫌报假案罪名，遭警方援引刑事法典第182条文（蓄意提供虚假情报）提控。他是针对《The Edge》刊登一篇题为“云顶家族世仇的新转折”报道，关于林国泰于2017年5月4日入禀的宣誓书，质疑侄子林拱和和林拱耀为何持有澳洲上市公司—Donaco国际49.2%的股权。

根据林国泰的宣誓书面陈述，林拱耀和林拱和先后同意把Slim Twinkle有限公司（由Donaco国际控制）各别50%的股权转让给林致强。林国泰所出示的文件还包括两份未注明日期，但却有附上当事人签名的股权转让表格。

林拱耀先于2012年11月签署担保书，并于同年的12月19日把本身在Slim Twinkle股权转让给林致强；第二封相似的信函，由林致强次子林拱和签署。

林拱和向警方报案声称他和胞兄林拱耀的签名遭他人伪造，他不记得自己曾经签署任何未注明日期的股权转让表格。

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林拱和不认罪获准保外

不过，警方在后来提控他，指他涉嫌报假案；惟他不认罪。

他在获准保释外出后也坚决自己从未签署过那份（由林国泰所出示）股权转让书，因此，他已经就此事寻求法律意见。

林国泰也指控侄子违反林致强资产的遗嘱认证书。

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在林致强信托基金纷争中，原告林拱和及林淑玲（林致强的孩子）认为他们被撤销信托人名义是不合法的行为，因此他们试图检查该份信托契约，未料却遭到反对。

他们也已经将事件带上法庭，并提出要查看信托契约的要求。

不过，根据《The Edge》了解，在联邦法院内，林拱和及林淑玲是获准检查并复制一份日期为1990年5月18日的信托契约副本（包括与林致强信托基金有关的时间表和附件），只是他们不能对外透露相关内容。

派系之争延伸到了检查家族信托内容的地步，但距离云顶家族资产份额的争夺，远未结束。