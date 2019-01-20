黄翠如拍剧赶不及生猪宝宝·萧正楠自夸繁殖能力没问题 香港TVB艺人萧正楠与陈凯琳昨日获邀出席商场的迎猪年活动。去年跟黄翠如结婚的萧正楠，被笑今年猪年将要派“双封”利市，他说：“她一向交给我弄，今年要预双倍预算，因为计划带翠如来我家跟亲戚见面，部份亲戚都见过，但爸爸的亲戚好多，有整百人，繁殖能力好强。

萧正楠笑指老婆黄翠如近日忙拍剧，暂时不要打扰她。（图：香港明报）

（香港20日讯）香港TVB艺人萧正楠与陈凯琳昨日获邀出席商场的迎猪年活动。去年跟黄翠如结婚的萧正楠，被笑今年猪年将要派“双封”红包，他说：“她一向交给我弄，今年要预双倍预算。”他透露这个新年会跟黄翠如拜访整个家族，爸爸亲戚有近百人，他笑言：“姓萧的繁殖能力好强”（遗传到繁殖能力？）“姓萧的厉不厉害好难讲，但功能上绝对没问题。”

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谈到生猪宝宝，萧正楠坦言来不及，因翠如要拍剧。他笑说：“我不烦她啦，让她早点睡，好好休息，之后慢慢找机会跟她谈。”

萧正楠指前TVB艺人黄泽锋的老婆52岁也有宝宝，生小朋友已经不再有年龄限制，说不定翠如60岁都可以生，当取笑他届时已64岁高龄，他即说：“放心，阿廉（曹永廉）教好多偏方给我！”