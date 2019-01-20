法甲‧主场9比0狂胜甘冈‧大巴黎完美复仇 “大巴黎”锋线三叉戟卡瓦尼、姆巴佩和内马尔联手攻入其中8球。

（图：法新社）

（巴黎20日讯）位列法甲积分榜首尾两端的巴黎圣杰门与甘冈19日在第21轮比赛中相遇，十天前爆冷输给对手的巴黎圣杰门主场以9比0完成一场酣畅淋漓的“复仇”，并且创下队史主场最大比分胜利。“大巴黎”锋线三叉戟卡瓦尼、姆巴佩和内马尔联手攻入其中8球。

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巴黎圣杰门9日在法国联赛杯赛中主场不敌甘冈，被对手终结了国内杯赛的连胜纪录。再度在王子公园球场对垒，“大巴黎”球员对比赛的专注度明显提升。他们在第11分钟取得领先，内马尔反越位成功，将球挑过防守球员后劲射得手。

早早建立优势的巴黎圣圣杰门此后折损大将，维拉蒂拼抢过程中受伤，被德拉克斯勒换下。不过“大巴黎”整体实力明显占优，第37分钟，姆巴佩与内马尔完成“二过一”配合后轻松破门。半场结束前，甘冈球员后场解围失误，姆巴佩近距离打入本场个人第二球。

进入下半场，“大巴黎”攻势更加猛烈。卡瓦尼接到贝尔纳特助攻后捅射破门，随后又将迪马利亚的传球顶入球网。内马尔将优势扩大为六球后，卡瓦尼和姆巴佩均上演“帽子戏法”，姆巴佩目前以17球领跑射脚榜。穆尼耶第83分钟的进球将最终比分锁定在9比0。

巴黎圣杰门此前在王子公园球场的最大比分胜利于12个月前创造，当时他们以8比0击败第戎。九球大胜也追平“大巴黎”联赛赢球纪录，他们曾在2016年以相同比分战胜特鲁瓦。

少赛两场的情况下，巴黎圣杰门仍领先身后的里尔13分。本赛季前19场比赛攻入62球，展现了他们恐怖的进攻火力。

甘冈遭遇惨败，排在他们身前的摩纳哥没能趁机拉大分差，同样在主场面对斯特拉斯堡时遭遇1比5的大比分失利。

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摩纳哥冬季转会窗口引进的老将纳尔多开场仅七分钟就被红牌罚下。人数占优的斯特拉斯堡很快由阿若克和托马森连入两球。尽管法尔考第22分钟扳回一城，但斯特拉斯堡下半场由西索科、阿若克和福法纳再进三球。本赛季联赛主场未尝胜绩的摩纳哥继续排在积分榜倒数第二，仅比甘冈多1分。

另外两场比赛中，尼姆主场0比1不敌图卢兹，后者阵中的萨诺戈攻入唯一进球。沃尔特补时第9分钟命中点球，帮助客场作战的尼斯1比1绝平兰斯。（新华社）