征求新建议书全面提升‧槟免费WiFi 2月13起暂停 槟城免费无线上网服务（Penang Free WiFi）2月13日起暂停服务，州政府将公开征求新建议书，以对该服务进行全面提升，预计耗时3至6个月时间。

（槟城19日讯）槟城免费无线上网服务（Penang Free WiFi）2月13日起暂停服务，州政府将公开征求新建议书，以对该服务进行全面提升，预计耗时3至6个月时间。

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槟州公共工程、基本设施及治水委员会主席再里尔说，公开征求建议书的工作由槟州发展机构电讯及服务有限公司（PDCTS）负责，目前已有不少大公司对此项目表示兴趣。

他今日为安康医疗诊所以及药康西药房主持开幕后，召开新闻发布会公布此消息。

推出10年设备须提升

他说，免费无线上网服务在2009年推出，如今已经过了10年，不能继续使用旧有设备，必须提升。

再里尔说，全槟共有1560个上网热点，每一点可同时让30名用户使用，总共可让4万6800名用户使用，从2009年至今共有67万名用户登入。

“不只是网速和覆盖率，我们也要提升用户体验，现有的登入方式过于复杂，还需填写用户身份证，而且每半小时又须重新登入，这些复杂程序降低了用户的体验。”

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出席者有槟州发展机构首席技术员艾亚班、槟州秘书署（地方政府）首席秘书诺艾莎及安康医疗诊所常务董事许光寿。