总检长大法官晚宴跳舞‧司法界形象掀议论 昨晚开始在网上流传的视频，是由多元种族改信穆斯林协会（MRM）主席黄伟雄上传。

汤米托马斯和里察马拉尊在司法年会晚宴活动上与政治人物、律师以及社运分子一起跳舞的视频，被朝野政党抨击。

（吉隆坡19日讯）总检察长汤米汤姆斯和联邦法院首席大法官丹斯里里察马拉尊在2019年东马司法年会晚宴活动上与其他知名律师和社运分子一起跳舞的视频流传后，遭朝野政党领袖非议，指两人的行为玷污了司法机关公正性和诚信的形象。

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昨晚开始在网上流传的视频，是由多元种族改信穆斯林协会（MRM）主席黄伟雄上传。

这个视频是摄自沙巴律师协会昨晚配合2019年东马司法年会开幕礼而主办的晚宴。

其中一段画面显示，汤姆斯和马拉尊在主办方播放60年代摇滚乐曲《Let’s Twist Again》的氛围下跳舞。这是1960年代美国传奇摇滚歌手恰比却克（Chubby Checker）掀起扭扭舞风潮的舞曲。

画面也拍到掌管法律事务的首相署部长拿督刘伟强、律师公会前主席拿督安美嘉和人权律师西蒂卡欣。众人在舞台上欢快地摇摆身体。

巫青团长：或削弱公众信任

巫青团长拿督阿斯拉夫今天在文告中表示，对两人的行为感到失望。

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他说：“一直以来，司法和立法机构对任何社交活动都很敏感，特别是法官之间，因为这可能会影响公众对他们的信心，特别是伦理、诚信和道德方面。”

“更何况这是涉及首席大法官和总检察长与政治家和知名人士之间的社交活动，那肯定会引起争议，并削弱公众对他们以后可能作出的任何决定的信任。”

聂纳兹米：司法人员须维护形象

公正党斯迪亚旺沙区国会议员聂纳兹米则认为，司法和行政人员必须在官方活动中维护其机构的公正和诚信的形象。

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他在推特上表示：“在2016年，我们曾质疑时任总检察长和部长们在默迪卡活动中跳舞的行为。我们对此的立场必须保持一致。”

在2016年网上流传的一段视频中，显示一名貌似时任总检察长丹斯里阿班迪的男子，与包括拿督旺祖乃迪、拿督斯里莫哈末沙烈、拿督斯里阿扎丽娜和拿督南茜等部长在国庆日活动上一起跳舞，引起各界争议。

茜蒂力挺：出席晚宴正常

另一方面，茜蒂力挺总检察长和首席大法官出席司法界社交晚宴和跳舞的行为。

她在其脸书专页帖文说，司法界“高层”出席晚宴是正常的。

“我们出席司法界活动，而司法界高层当然会出席。

“难怪在国阵主政时期，一切都在暗中进行。他们当中有很多伪君子。

“至少我们没有隐藏。这只是普通的晚宴，而我们只是自我‘享受’。

或是他们不再认得这个字眼了？”

茜蒂也指出，批评者经常都会有负面的结论。

“若你是廉正、有自尊和诚信的人，不论在任何情况，你还是不会变。”