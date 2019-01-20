寄望中美贸易争端传利好‧美股3大指数4周连涨 美国股市周五上涨，3大股指连续第四周攀升，因对中美贸易争端将得到解决的希望增强，提振各板块齐升。

（纽约19日讯）美国股市周五上涨，3大股指连续第四周攀升，因对中美贸易争端将得到解决的希望增强，提振各板块齐升。

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彭博周五援引知情人士的话报道称，为重塑两国关系，中国已提出通过6年大举采购，增加从美国的进口。

标普500指数大幅上涨，有望创下2016年3月以来的最大月度涨幅。标普500指数目前较9月20日触及的纪录收盘高位低8.9%，此前该指数在圣诞节前夕曾较该水平下跌19.8%，接近通常被确认为进入熊市区域的20%的门槛。

“风险意愿重现，”Inverness Counsel首席投资策略师Tim Ghriskey表示，“中国在贸易问题上向我们伸出了橄榄枝。显然，市场的反应是非常积极的。”

道琼斯工商指数收高336.25点或1.38%，报24,706.35点；标普500指数升34.75点或1.32%，报2,670.71点；纳斯达克指数收高72.77点或1.03%，报7,157.23点。

本周，标普500指数上涨2.87%，道指升2.96%，纳指上涨2.66%。3大股指均录得2011年10月以来最大4周百分比升幅。

美国股市下周一将因适逢马丁路德金纪念日休市。