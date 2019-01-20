美1月消费信心跌2年低位‧12月工业生产增幅超预期 美国1月消费者信心指数跌至两年多以前特朗普当选美国总统以来的最低，因人们担心联邦政府持续部份关门和金融市场动荡将导致经济增长放缓。

（华盛顿19日讯）美国1月消费者信心指数跌至两年多以前特朗普当选美国总统以来的最低，因人们担心联邦政府持续部份关门和金融市场动荡将导致经济增长放缓。

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密西根大学周五报告，消费者信心下降，这是迄今为止政治僵局对美国经济产生负面影响的最明显迹象。华盛顿方面围绕美国总统特朗普提出的57亿美元修建美墨边境墙的资金要求陷入了僵局。特朗普曾吹嘘说，消费者信心高涨表明他在经济方面干得不错。

消费者支出占美经济超过三分二

虽然消费者信心仍然较高，但笼罩经济前景的乌云不断积聚，可能促使美国家庭对支出更加谨慎，进而导致经济增长放缓。消费者支出在美国经济中的占比超过三分之二。

“这份消费者信心报告是第一个确凿的证据，表明如果美国政府关门不结束，经济将会放缓，而且会大幅放缓，”三菱日联金融首席经济学家Chris Rupkey称，“如果消费者停止购买，第一季实质GDP增速将很难超过1至1.5%。”

密西根大学表示，1月消费者信心指数初值降至90.7，为2016年10月以来最低，且为2015年9月以来最大降幅，12月终值为98.3，经济学家此前预计为97。

此外，美国联储局公布的数据显示，12月制造业产出全面跃升，可能会缓解人们对制造业活动大幅放缓的担忧。

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工厂生产在第三季按年增长3.7%后，第四季增长2.3%。继2017年增长1.2%后，2018年增长2.4%，是2012年以来最大增幅。

12月制造业产出急增1.1%，加上矿业产出增加，抵销公用事业产出因天气原因而下滑的影响，导致工业生产12月增长0.3%。11月为增长0.4%。在第三季增长4.7%之后，第四季工业生产增长3.8%。