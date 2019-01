8年爱情长跑修成正果·袁锦伦 林佩琦教堂行礼感动落泪 爱情长跑8年并于去年2月28日正式注册结婚的袁锦伦和林佩琦,19日在亲友的见证下在教堂行礼和办婚宴,两人互读誓约时,数度感动哽咽落泪。

袁锦伦周六早上与兄弟团经过一番“折磨”,始成功从高艺、吴俐璇、林家冰、黄明慧、王雪晶、王柔霖、何芸妮及可晴组成的“超索姐妹团”接过美娇妻林佩琦,一对新人随后于Zion Cathedral教堂,在张爱群牧师主持及双方亲友见证下宣誓,并由林妈妈亲手将女儿交到袁锦伦手上。昨出席见证的圈内艺人,除“超索姐妹团”,还有陈珂冰、车志立、林文荪、陈凯旋、饶燕婷、张文盈、王淑君等。

一对新人晚上在吉隆坡W酒店筵开60席招呼亲友,婚宴以西式进行,并以春意盎然的布置场地,整个婚礼花费约6位数令吉,婚礼从去年注册后就开始筹备。婚礼主题“Two are better than One”,解作两人总比一人好,来自单亲家庭的袁锦伦和林佩琦曾对婚姻有恐惧,因着共同信仰及遇上对方后才明白相依相守的可贵,决定携手走下半生的路。两人也为来宾送上惊喜,在新人入席当儿,婚礼进行曲播到一半时,现场突然杀出快闪舞,一对新人也参与其中,气氛温馨又热闹。