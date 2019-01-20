“党员曾联系理事”‧何子扬：获口头承诺允租礼堂 动党丹那拉打州议员张玉刚的政治秘书何子扬说，直冷甲室内体育馆管理委员会在拒绝租借礼堂给希望联盟举办筹款晚宴的课题上，不要再误导民众。

（金马仑19日讯）行动党丹那拉打州议员张玉刚的政治秘书何子扬说，直冷甲室内体育馆管理委员会在拒绝租借礼堂给希望联盟举办筹款晚宴的课题上，不要再误导民众。

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他今日发文告指出，行动党的党员是于1月13日就已联系直冷甲室内体育馆管理委员会的其中一名理事，向对方表示要租借礼堂用做举办宴会用途，而对方在当时已口头承诺，应允租借，并没有要求任何的正式书信申请，况且这场宴会也已获警方的准证。

他强调，张玉刚在获悉礼堂租借不获批准的其中一个原因，是因没有正式书信申请后，已第一时间致电该委员会负责人，询问能不能立即呈交礼堂租借的申请信，以便符合程序，结果该名负责人却不断的以礼堂不能租借予举办政治活动为由，拒绝了州议员的要求。

何子扬表示，州政府不但施压直冷甲新村委员会，当希望联盟宣布迁移晚宴地点至甘榜拉惹民众会堂之后，仍企图通过甘榜拉惹新村委员会施压，不给希望联盟使用该礼堂。

“让我们感到安慰的是，甘榜拉惹礼堂管理委员会的负责人顶得住州政府的政治压力，不为所动。”