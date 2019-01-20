特斯拉裁员3000人‧马斯克：未来路艰难 电动车大厂特斯拉首席执行员马斯克宣布，为了节省更多成本以压低电动车Model3的价格，将把正职员工裁员7%，逾3千人将失业。马斯克坦言未来将“相当艰难”，同时预警第四季（去年12月底止）获利将不如第三季。

（纽约19日讯）电动车大厂特斯拉首席执行员马斯克宣布，为了节省更多成本以压低电动车Model3的价格，将把正职员工裁员7%，逾3千人将失业。马斯克坦言未来将“相当艰难”，同时预警第四季（去年12月底止）获利将不如第三季。

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周五股价暴跌13%

受此消息冲击，特斯拉周五股价暴跌12.97%，收在302.26美元。

马斯克18日发布的内部信件中表示：“我必须确定大家知道所有事实及数据，并了解公司未来之路相当艰难。”

他强调除了透过裁员来节省开销，“没有其他路可走”。

马斯克表示：“特斯拉必须做出这些成本节约措施，同时增加Model3产量，未来几个月也将进行多项制造工程改良。”

这是特斯拉近7个月来第二度裁员。去年6月特斯拉已裁员6%，这回再裁7%员工。特斯拉并未公布确切裁员人数，但马斯克在去年10月推文中曾表示员工总数4万5000人，依此推算这回裁员3150人。

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今年以来特斯拉为了压低电动车价格、加速电动车普及市场，已不断节省开销，促成公司在上周宣布美国所有车款全面降价。这段期间特斯拉除了裁员之外，也宣布终止顾客推荐优惠专案，因为这类优惠“让电动车成本大增”。

马斯克表示：“今年5月起我们必须在所有区域市场推出中价位Model3，因为我们必须将客群拓展到更多买得起特斯拉的消费者。”目前Model3起价是4万4000美元，但马斯克表示最终目标是将Model3价格降至3万5000美元。

在各家传统汽车大厂夹杀下，特斯拉要持续压低成本又推动产能成长著实不易。该公司日前公布上季出货量9万1000辆，低于分析师预期，也让投资者担心获利难以延续。