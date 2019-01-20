LATAR大道变脚车道．骑士滥用骑行．居民担心车祸 高速公路竟变脚车旅骑道，让轰埠公主镇居民高呼太危险。

LATAR多个出入口均可见骑士成群结队的旅骑。（图：星洲日报）

（轰埠19日讯）高速公路竟变脚车旅骑道，让轰埠公主镇居民高呼太危险。

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疑因“路平车少”，近年来有许多脚车骑 士纷纷闯入吉隆坡-瓜雪高速大道（LATAR） 做长途旅骑，虽然大部份仅是在紧急车道上骑 乘，但在大道接驳处、转弯处和十字路口处， 却屡有抵触交通规则和危险的行为，让居民深 感心跳一百，担忧意外随时会发生。

骑士闯完红灯旋即非法U转，对面的轿车待骑士转弯后方开动。（图：星洲日报）

陈女士：骑士高速转弯冲出车道

公主镇桦园居民陈女士申诉，自从大道公司于2017 年耗资7140万令吉在该区加设出入口以来，相信 是因为马路状况良好，相比起其他大道，LATAR的交通流量 显得更少，所以有越来越多的骑士闯入公路。

“过去仅是周末方见到骑士，但最近数月，清晨和黄昏 时分均可见到他们的踪影。”

她说，部份骑士会在转弯处进行高速扫弯而冲出车道， 让经常使用该大道的司机感到压力，害怕稍有不慎便会撞到 他们。

“骑士应是从轰埠、根登还有煤炭山的出口闯上大道。

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他们在马路衔接至大道的接合处飞驶而出，会让直驶的司机 吓一大跳而急踩刹车，我们一家在12月杪的长假期间便曾面 对如此状况，幸好当时并未酿成车祸。”

居民指有些骑士在扫弯时会闯出车道，让他们必须步步为营，以免发生车祸。（图：星洲日报）

曾见骑士摔倒险酿车祸

陈女士说，曾见过骑 士因为在摔倒，连 人带车冲出马路中央，造成 随后的数辆轿车紧急刹车。

“我们停下车来关心摔伤的 骑士，一打开车门便嗅到轮 胎与路面高速摩擦时产生的 焦味。所幸该名司机反应敏 捷，及时刹车，但当时情况 的危险仍可见一斑。”

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《大都会》记者根据 投诉，驱车上高速公路巡视 时，亦见到一名骑士在十字 路口处闯红灯和做非法U转。

陈女士表示，已有多名 居民对骑士滥用高速公路感 到不安和不满。“如今大家 一驶上公路便得分外小心翼 翼，害怕会飞来横祸。”

“一年多前曾发生国家残障脚车队在LATAR练习，结果遭 轿车撞后逃，导致部份选手无缘在 亚运上阵的事件。虽然不清楚车祸 是如何发生的，但我依然认为高速 公路不适合骑脚车，骑士应该到更 安全的地方骑车，免得发生害人害 己的交通悲剧。”

骑士虽然遭警察截停和开罚，但却无法吓阻他们继续违规闯入大道。（图：星洲日报）

大道公司：交警开罚无法吓阻

吉隆坡-瓜雪高速大道公司公关经理拉兹在受询时 指出，相关单位已经采取多项措施，包括出动交 警发出罚单和在各出入口的当眼处设立告示牌，表明禁止 脚车闯入大道，但骑士依然置若罔闻。

“我们也在马路中央的电子布告板打出禁止脚车乘骑 的讯息，但还是无法劝阻骑士。”

他说，在该公司的要求下，交警时有进行巡逻和对 违规的骑士开罚，奈何每张罚单仅是50令吉，毫无吓阻作 用。

“无论如何，我们将继续要求执法单进行更严密的巡 逻，减少发生意外的几率。”