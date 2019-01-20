IEA：今年油价下行压力大 国际能源总署（IEA）在最新月报指出，美国石油产量增加与全球经济成长减速，将让今年油价承受下行压力，恐削弱石油输出国组织（OPEC，油盟）减产支撑油价的努力。

（纽约19日讯）国际能源总署（IEA）在最新月报指出，美国石油产量增加与全球经济成长减速，将让今年油价承受下行压力，恐削弱石油输出国组织（OPEC，油盟）减产支撑油价的努力。

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IEA将今年全球石油需求成长维持在140万桶不变，接近2018年的水平。IEA指出，2018年高油价的影响正逐渐减弱，将有助抵销经济成长放缓的冲击。

据IEA最新月报显示，OPEC的12月石油产量每日减少59万桶，降至3239万桶，此为7月来新低。

OPEC上个月产量减少主要因为最大成员国沙地阿拉生产下滑，每日减少42万桶至1064万桶。利比亚和遭美国制裁的伊朗石油生产减少，亦是OPEC产量下滑原因之一。

O P E C石油生产减少，使得12月全球石油产量每日减少95万桶，降幅约1%，全球总供给量为每日略高于1亿桶。OPEC会员国12月石油产量每日减少75.1万桶。意味着在OPEC实行新一波减产行动前，石油产量已见下滑。