新兴股市连14周‧ 狂吸金1131 投资者正步步为营地进驻新兴股市基金。根据EPFR数据，1月17日止当周，净流入新兴股市基金的金额为33亿美元，是连续第14周净流入，累计3个月的净流入额共达275亿美元（约1131亿令吉）。

（纽约19日讯）投资者正步步为营地进驻新兴股市基金。根据EPFR数据，1月17日止当周，净流入新兴股市基金的金额为33亿美元，是连续第14周净流入，累计3个月的净流入额共达275亿美元（约1131亿令吉）。

广告

MSCI新兴市场指数去年全年累计跌14.58%，但现在该指数已比去年10月的谷底回升8%，主因为近年来新兴市场表现乏善可陈，股价相对便宜，但长期的成长展望仍具吸引力；美国联储局（Fed）预料将减缓升息速度，也对新兴资产有利。

现在美国等先进股市的不确定性反而升高，包括美国联邦政府局部关门、英国脱欧前途难卜，以及意大利财经政策纷扰等。EPFR研究主任布兰德表示，新兴股市已经利空出尽，价值逐渐浮现。新兴经济体的财政状况也比许多先进国家更好，且许多国家的经济成长率都超过3%。

新兴债市也同样好转。

过去一周来新兴债市基金净吸金24亿美元，是去年1月底最高单周净流入额。