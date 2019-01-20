星洲日报等联办“春约”路跑．3500人参与创新纪录 由星洲日报、星洲电 子报、GE Gift&Award及Oren Sport联办的星 洲新春展销会“2019年春约路跑”活动，今 日上午7时在巴生Centro广场盛大举行，共 吸引逾3500人一起跑起来，人数创新纪录！

嘉宾们为“春约”路跑主持挥旗礼。前排左起为林宝源、刘守义、曾晓萍、黄丽婷、伍醒罱及谢秀；后排左起为刘威良、许瑞心及杨文来。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生19日讯）由星洲日报、星洲电 子报、GE Gift&Award及Oren Sport联办的星 洲新春展销会“2019年春约路跑”活动，今 日上午7时在巴生Centro广场盛大举行，共 吸引逾3500人一起跑起来，人数创新纪录！

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这项路跑活动也获得巫裔和印裔同胞 等的踊跃参与，展现各族大团结一面。

“春约”路跑从2016年起开办，至今 已迈入第4年，并以花中四君子梅、兰、 竹、菊作为奖牌主题，而今年的主角是 “菊”。

大会当初构思这主题用意，是为了让 参与者集齐四大名花奖牌，然后以框架拼成 一个“大奖牌”收藏留念。

我们都成功收集“花中四君子”奖牌了！（图：星洲日报）

黄丽婷：友族响应体现和谐

Burger King首席执行员黄丽 婷表示，这项活动为参与 者提供一个打造健康和谐社会的平 台，意义非凡，因此值得大力推崇 和鼓励。

她说，“春约”路跑不只是华 裔报名参加的活动，现在连友族也 热烈响应，体现各族团结与和谐。

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星洲日报广告销售及市场开发 副总经理曾晓萍指出，首次参加这 项活动的心情十分兴奋，尤其看见 大家携老带幼地一起跑步，有一种 新春团圆的感觉。

“活动也提倡健康生活，融合 团结、健康及传承文化等元素，符 合时宜。”

杨文来：已成巴生品牌活动

副首相特别助理杨文来指 出，“春约”路跑已变 成一个巴生品牌活动，而且促进亲 子乐，一家大小欢乐行，提早迎新 春，是少见的好活动。

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“感谢各企业与星洲的配合， 为巴生人带来这么好的一个活动平 台，还能逛逛新春展销会，期待来 年越办越好，越办越精彩。”

出席者包括活动顾问刘守义、 许瑞心、GE Gift&Award总监刘威 良、执行董事刘赞弘、巴生市议员 伍醒罱、谢秀、巴生CENTRO广场 宣传及推广部经理沈佩雯、本报隆 雪区业务促进及开发副经理李美 玲、高级主任罗文艳、主任杨明圆 及巴生滨海区采访主任林宝源等。