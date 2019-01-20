希盟筹款晚宴反应热‧筵开68席民众冒冷风赴宴 昨天临时宣布移师甘榜拉惹新村多元化礼堂举行的希盟金马仑国席补选筹款晚宴，在一片争议之下顺利举办，并且筵开68席，民众冒着冷风依时赴约，场面热烈！

希盟领袖与希盟候选人马诺佳兰（右五）高举双手，展现团结迎战补选的气势！左一起邹宇晖、罗思义、黄家和、再里尔及刘镇东。右一起是黄渼沄、李政贤、梁金福及林冠英。

（金马仑19日讯）昨天临时宣布移师甘榜拉惹新村多元化礼堂举行的希盟金马仑国席补选筹款晚宴，在一片争议之下顺利举办，并且筵开68席，民众冒着冷风依时赴约，场面热烈！

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这场《新年新气象，新政新希望》筹款晚宴原订在直冷甲乡村发展暨治安委员会室内体育馆举行，但该管理委员会前晚以不租借体育馆举办政治活动，在最后24小时通知希盟取消他们的口头预订。

希盟首场的金马仑国席补选筹款晚宴最终落户甘榜拉惹多元化礼堂，从民众捧场的热烈程度，显见民众并没因这场风波影响赴约的兴致，是晚甚至增加了13桌席。

筹获1万190令吉

现场民众与台上主讲人互动热烈，当当地州议员捧著筹款箱沿桌募捐时，民众也纷纷响应捐款，甚至有安娣将一叠百元大钞丢进筹款箱，大会最终筹获1万190令吉。

今晚主讲的希盟领袖有行动党秘书长林冠英、副主席古拉、社青团署理团长张玉刚、行动党彭亨州主梁金福、州委邹宇晖、补选竞政治教育局主任刘镇东及希盟竞选总指挥黄家和。

张玉刚（左三）捧著筹款箱沿桌募捐时，民众也纷纷响应捐款。

马诺佳兰：国阵玩弄肮脏伎俩

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希盟候选人马诺佳兰指出，国阵在双溪哥央区玩弄肮脏的政治伎俩，促当地选民不要把票投给希盟。不过，当他走访原住民村落及巫裔选区时，相信今次在日莱州选区的支持会更增加。

行动党副主席古拉表示，彭亨州政府的政权不长久，早于一个月前，巫统州议员曾与首相敦马哈迪会面商讨，而州政府迄今也拖欠联邦政府巨债。

他致词时指出，希盟政府执政已有7个月，此场金马仑国席补选是希盟政府的期中考，验证人民是否相信及支持希盟新政府。

刘镇东：反对党图撕裂社会

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刘镇东说，尤其是近几个月，国阵成员党和伊斯兰党的举措不是要赢取选举，而是要撕裂社会、制造混乱，为的是要看到希盟能否坚持下去。

“我知道希盟要胜这场补选很难，但却很关键，但我相信大家可以一起努力，用补选告诉国阵，马来西亚已经改变，他们的做法是没有前途的，希望大家帮助我们胜选。”