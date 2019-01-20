英超‧切尔西不敌阿申纳‧萨里狠批球员无斗志 阿申纳19日在主场进行的一场英超焦点大战中，以2比0击败切尔西。切尔西主教练萨里赛后表示“极端愤怒”，批评切尔西球员是“一群极其难以激发斗志的球员”。

（图：法新社）

（伦敦20日讯）阿申纳19日在主场进行的一场英超焦点大战中，以2比0击败切尔西。切尔西主教练萨里赛后表示“极端愤怒”，批评切尔西球员是“一群极其难以激发斗志的球员”。

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阿申纳在第14分钟时斩获首球。当时，贝莱林右路横传门前，拉卡萨迪拿球灵巧转身爆射破门。第39分钟时，帕帕斯塔索普洛斯挑传门前，科斯切尔尼甩肩把球碰进大门，为主队确立两球领先的优势。上半时结束前，切尔西开出角球，阿隆索头球击中门柱。这是他们全场唯一的一次有威胁进攻。

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切尔西主教练萨里在赛后的新闻发布会上决定用母语意大利语表达自己的想法。这是他自半年前执教切尔西以来首次在赛后新闻发布会上使用意大利语。他说，他希望能“准确无误地传达信息”。

萨里说：“我必须要说我极端愤怒，确实非常愤怒。我们主要是因为心态问题输掉了比赛。我们的对手比我们踢得更加坚定。这是我无法接受的……问题在于这似乎是一群极其难以激发斗志的球员”。

此役失利之后，暂时排名第四的切尔西目前只领先阿申纳和曼联三分。

英超领头羊利物浦主场以4比3击败水晶宫。萨拉赫独中两元，米尔纳和马内也各进一球。利物浦现在领先少赛一场的曼市7分。曼联也在主场奏凯，以2比1击败了布莱顿，取得索尔斯克亚执教以来的7连胜。博格巴在比赛中率先制造点球并主罚命中。拉什福德随后破门，为”红魔“奠定胜局。布莱顿在第73分钟时扳回一球。

在当日进行的其他几场比赛中，除了沃特福德以0比0战平伯恩利外，全部主队获胜。其中，狼队以4比3击败莱斯特，伯恩茅斯以2比0击败西罕，纽卡索以3比0击败加的夫，南安普敦以2比1击败埃弗顿。（新华社）