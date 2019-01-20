槟政府暂解禁．新港直线公园准练八卦内功 早前被指占用空间及破坏植物，遭槟岛市政厅禁止在该厅管辖的6个公园进行活动的八卦内功，今日获槟州地方政府解禁，但暂时仅允许在新港直线公园练功。

八卦内功早前引发争议，被禁止在槟市厅管辖的公园练功。（档案照）（图：星洲日报）

（槟城19日讯）早前被指占用空间及破坏植物，遭槟岛市政厅禁止在该厅管辖的6个公园进行活动的八卦内功，今日获槟州地方政府解禁，但暂时仅允许在新港直线公园练功。

广告

尤端祥： 待呈监督建议书才全面解禁

槟岛市长拿督 尤端祥说， 由于槟市厅每个公园 结构及面积不同，需 要监督及妥善安排， 才能确保其他使用者 的安全，待八卦内功 负责单位提呈各个公 园的监督建议书后， 其他槟市厅公园才会 全面解禁八卦内功。

他说，槟市厅从 未禁止这受欢迎的活 动，但由于练功者太 多，需要被管制，才 不会影响公园其他使 用者。

“若有合适的地 段，槟市厅也会兴建 更多的公园，让八卦 内功练功。”

佳日星（左二起）、尤端祥、陈成吉和魏祥敬也摆起八卦内功架势走圈圈。（图：星洲日报）

佳日星： 八卦单位允遵守8守则

槟州地方政府委员会主席佳日星说， 槟市厅本月10日与内功八卦单位 代表开会，15日接纳该单位提呈的监督建议 书，包括答应遵守8项守则。

广告

8项守则如下：

1）在八卦内功范围成立行政理事会；

2）成立监督队，确保活动在遵守守则及 槟市厅规则下进行；

3）管制练功者人数；

广告

4）不干扰邻近住宅区；

5）确保不破坏公园内植物；

6）找更多混凝土范围；

7）确保不影响公园附近交通；

8）与槟市厅对话解决所引发的问题。

“槟市厅满意并接纳这项建议书，因此 决定开放八卦内功在新港直线公园练功。”

他强调，八卦内功是推广健康的文化活 动，州政府从不禁止该活动，只是为了有效 地控管太多的练功者人数，也避免公园植物 被破坏。

“州政府致力为槟城人提供更清洁、更 绿意、更健康及更安全的生活环境。”

姚燕凤盼市厅提供空间练功

八卦内功单位发言人姚燕凤说，她先 为八卦内功之前引发的争议道歉， 也要求槟市厅提供更多混凝土的空间让他们 练功。

出席者尚有槟市厅秘书阿南、槟岛市议 员魏祥敬及陈成吉。