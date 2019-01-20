槟快捷通允携摺叠脚车．鼓励民众多骑脚车 为了鼓励民众多骑脚车及使用公共交通，槟城快捷通巴士即日起允许乘客携带折叠脚车搭巴士，这项服务完全免费，乘客只需为自己的路程付费。

奥曼阿敏尔、阿南、郑来兴、尤端祥（右一至四）及佳日星（左四）为槟城快捷通“折叠脚车上巴士”新服务主持推介，深获骑士赞好。（图：星洲日报）

（槟城19日讯）为了鼓励民众多骑脚车及使用公共交通，槟城快捷通巴士即日起允许乘客携带折叠脚车搭巴士，这项服务完全免费，乘客只需为自己的路程付费。

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此服务只限于拥有无障碍设施的巴 士。目前全槟共有200辆这类巴士穿梭州 内各地，包括浮罗山背、威省，这类巴 士的车身外都有张贴无障碍标志。

槟州地方政府、房屋、城市及乡村 规划委员会主席佳日星今日为该服务主 持推介时说，槟州政府及槟岛市政厅为 了鼓励民众骑脚车、多使用公共交通， 再次领先全国，与槟城快捷通合作推行 “折叠脚车上巴士”服务。

“这项服务让脚车骑土更方便、省 时及安全到达目的地，也可减少许多问 题，如找不到停车位等。”

槟岛市政厅主席拿督尤端祥说，州 政府与市政厅努力打造对脚车人士友善 的环境，包括建设脚车道、脚车天桥、 停放脚车处等，这次获槟城快捷通公司 配合，让乘客带折叠脚车搭巴士，使搭 乘公共交通的吸引力更迈进一步。

奥曼阿敏尔：放在车上无障碍区．可同时载8摺叠脚车

槟城快捷通巴士公司高级副主席奥曼 阿敏尔说，每辆巴士可以同时载送 8辆折叠脚车，脚车骑士必须把脚车折叠起 来，然后放在车上的无障碍区。

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“只有折叠脚车可上巴士，人们无需担 心这服务会对障友造成不便，我们已考虑到 这点，一切会以障友为优先。”

他说，巴士的无障碍区可以同时容纳1辆 轮椅及5辆折叠脚车。

“考虑到残障人士的方便、使用空间及 舒适度等，巴士上若有两辆轮椅，就无法再 容纳折叠脚车。”

以障友为主

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“我们会以障友为主，巴士上同时有2辆 轮椅的情况是很少的。”

出席推介礼者包括槟岛市政厅秘书阿 南、光大州议员郑来兴、槟城快捷通公司主 任卡马鲁丁。