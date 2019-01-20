达祖丁· 在大马，宗教真的是为了上苍吗？
现在让我们来看看其围墙。大多数宗教膜拜场所的围墙设计都很高，有时是华丽的，而且把整个地方围起来。我想知道围墙的设计是为了防范什么人。穷人？贫困者？流浪者？好呀？流浪汉可以睡在老鼠出没的小巷子里。贫困的孩子可以睡在大道桥梁下，而神职人员驾着宝马、奔驰和丰田从上面驶过。谁在乎这些人？
在本文中，我想问问那些有宗教信仰的人，他们是崇拜上苍还是他们自己。在我的论证里，我会用我的理解来解读他们对宗教膜拜场所所构建的形式和语言。
这是我对这个国家的宗教膜拜场所的解读，昂贵而美丽的建筑物，实际上是为了人类的虚荣，而不是对上苍的崇拜。人会撒谎——政治人物、律师、教授甚至法官。但建筑物不会撒谎。
看看宗教膜拜场所的语言。每个宗教膜拜场所都与众不同。上苍不都是一样的吗？道德和人类价值观难道不相似？人类的体面、同情和良善不都是善男信女寻求的东西，以获得心灵的救赎吗？如果是这样，那么为何彼此出现不同，其中为何会存在明显的差异？
大多数的宗教膜拜场所也是昂贵的。非常昂贵。他们向人们征税，但为什么要打造这些建筑物？难道是为了相互比较说，我的宣礼塔或塔楼比你们的更高？我的圆顶或屋顶比你们的还要大？我的瓷砖比你们的更闪亮也更有异国风情？首先，上苍需要这种建筑物吗？上苍需要一所房屋来避雨吗？那么，这座巨大的建筑物是为谁而建的？为了人类。为了虚荣的人类，他认为他的信仰比其他人更好。
现在让我们来看看其围墙。大多数宗教膜拜场所的围墙设计都很高，有时是华丽的，而且把整个地方围起来。我想知道围墙的设计是为了防范什么人。穷人？贫困者？流浪者？好呀？流浪汉可以睡在老鼠出没的小巷子里。贫困的孩子可以睡在大道桥梁下，而神职人员驾着宝马、奔驰和丰田从上面驶过。谁在乎这些人？
宗教可以不顾他们吗？
在大型庆典时，善男信女唱着圣歌、祈祷并与其他人一起享用佳肴美食，却把剩下的食物分给住宅巷子里、桥梁下和临时搭建棚里的人。上苍的房子太美丽、太干净、对流浪者和贫困者来说太像酒店了。
宗教是富裕的善男信女捐钱给自称代表上苍的富裕神职人员。如果宗教是为了上苍，建筑师难道就没想过要为流浪者和贫困者留下一点空间吗？建筑师先生或设计师小姐在设计这些空间时，难道就没想过要让信徒来到此处膜拜的同时，可以看看孩子们饥饿的眼神和衣衫褴褛的穷人吗？为什么这么干净？为什么在混凝土、钢或木材打造的建筑物中没有怜悯和无私？那些神职人员没有给建筑师任何指示吗？或许是建筑师从未理解过宗教是为了上苍。他们可能理解的是，这是为了签署支票的人。
为什么上苍的房子不能使用相似的语言？是因为历史吗？历史说了什么了？历史或其形态都没有神圣性。上苍的文献从未明确说过这些柱子、这些宣礼塔、这些范围或这些房间和空间的尺寸。这些都是人为的。
那我们为什么要保留这些？为什么不重新思考让上苍的房子成为在上苍怜悯下歌颂人类谦卑的地方呢？上苍难道不知道我们来自不同种族、文化、仪式和信仰？
人类是否了解他所有弟兄的种族、宗教仪式和价值观？如果他是，那么他就是上苍了，无所不知的上苍。但这是对上苍的亵渎！人类不是上苍。但为什么他会留在自己的社区？为何他不与其他不同信仰的人交流并一起填补无知的巨大空白呢？
宗教膜拜场所不应该保留与其他信仰的人交流的空间吗？也许可以有一个咖啡馆或一个书店、或一个展示每个信仰的人对本身无知的理解的画廊。为什么要有围墙？为什么要有大铁门？如果宗教膜拜场所就像太平或槟城的五角基一样平易近人，难道不是更好吗？
我们说我们是一个信奉上苍的国家。但我认为那些不相信“制度化”上苍的人比起那些坚持差异和身分的人更能够称之为人。
我对宗教和理解和对上苍的追求是很简单的。为了与全能的上苍进行精神交流，我认为要打开同情、理解、忍耐、宽容和仁慈的大门。没有这些门，人类将不会崇拜上苍，而是崇拜他们自己以及其种族和“宗教”的身分。
人类总是希望与众不同——风格、时尚和他的上苍。崇拜所有人的唯一的上苍是不时尚的。它确实是不时尚的……好吧，是无聊的啦。但建筑物不会撒谎。人类会撒谎，而他的行为会背叛他。他们一直都在背叛他。但这些建筑物带有人类的印记，以及其自私和傲慢的真实本性。
为了向前迈进，这个国家及其人民必须重新思考他们认作宗教的宗教，再一次，为了上苍。不是为了自私的身分或虚荣的虔诚。我是否对不同信仰的宗教和信徒作出了错误的评估？也许吧。但建筑物永远不会撒谎。
现在是时候让我们在国家建设的背景下重新思考我们的宗教，因为这是高级精神交流之门的关键所在。让我们重建我们的信仰和我们的宗教膜拜场所，并邀请其他信仰的同胞，以及在我们今后或下一世见证我们救助的宝贵穷人和贫困者。
文章来源：
星洲日报/学者观点·私立大学教授·Tajuddin Rasdi·2019.01.20
达祖丁· 在大马，宗教真的是为了上苍吗？
在本文中，我想问问那些有宗教信仰的人，他们是崇拜上苍还是他们自己。在我的论证里，我会用我的理解来解读他们对宗教膜拜场所所构建的形式和语言。
这是我对这个国家的宗教膜拜场所的解读，昂贵而美丽的建筑物，实际上是为了人类的虚荣，而不是对上苍的崇拜。人会撒谎——政治人物、律师、教授甚至法官。但建筑物不会撒谎。
看看宗教膜拜场所的语言。每个宗教膜拜场所都与众不同。上苍不都是一样的吗？道德和人类价值观难道不相似？人类的体面、同情和良善不都是善男信女寻求的东西，以获得心灵的救赎吗？如果是这样，那么为何彼此出现不同，其中为何会存在明显的差异？
大多数的宗教膜拜场所也是昂贵的。非常昂贵。他们向人们征税，但为什么要打造这些建筑物？难道是为了相互比较说，我的宣礼塔或塔楼比你们的更高？我的圆顶或屋顶比你们的还要大？我的瓷砖比你们的更闪亮也更有异国风情？首先，上苍需要这种建筑物吗？上苍需要一所房屋来避雨吗？那么，这座巨大的建筑物是为谁而建的？为了人类。为了虚荣的人类，他认为他的信仰比其他人更好。
现在让我们来看看其围墙。大多数宗教膜拜场所的围墙设计都很高，有时是华丽的，而且把整个地方围起来。我想知道围墙的设计是为了防范什么人。穷人？贫困者？流浪者？好呀？流浪汉可以睡在老鼠出没的小巷子里。贫困的孩子可以睡在大道桥梁下，而神职人员驾着宝马、奔驰和丰田从上面驶过。谁在乎这些人？
宗教可以不顾他们吗？
在大型庆典时，善男信女唱着圣歌、祈祷并与其他人一起享用佳肴美食，却把剩下的食物分给住宅巷子里、桥梁下和临时搭建棚里的人。上苍的房子太美丽、太干净、对流浪者和贫困者来说太像酒店了。
宗教是富裕的善男信女捐钱给自称代表上苍的富裕神职人员。如果宗教是为了上苍，建筑师难道就没想过要为流浪者和贫困者留下一点空间吗？建筑师先生或设计师小姐在设计这些空间时，难道就没想过要让信徒来到此处膜拜的同时，可以看看孩子们饥饿的眼神和衣衫褴褛的穷人吗？为什么这么干净？为什么在混凝土、钢或木材打造的建筑物中没有怜悯和无私？那些神职人员没有给建筑师任何指示吗？或许是建筑师从未理解过宗教是为了上苍。他们可能理解的是，这是为了签署支票的人。
为什么上苍的房子不能使用相似的语言？是因为历史吗？历史说了什么了？历史或其形态都没有神圣性。上苍的文献从未明确说过这些柱子、这些宣礼塔、这些范围或这些房间和空间的尺寸。这些都是人为的。
那我们为什么要保留这些？为什么不重新思考让上苍的房子成为在上苍怜悯下歌颂人类谦卑的地方呢？上苍难道不知道我们来自不同种族、文化、仪式和信仰？
人类是否了解他所有弟兄的种族、宗教仪式和价值观？如果他是，那么他就是上苍了，无所不知的上苍。但这是对上苍的亵渎！人类不是上苍。但为什么他会留在自己的社区？为何他不与其他不同信仰的人交流并一起填补无知的巨大空白呢？
宗教膜拜场所不应该保留与其他信仰的人交流的空间吗？也许可以有一个咖啡馆或一个书店、或一个展示每个信仰的人对本身无知的理解的画廊。为什么要有围墙？为什么要有大铁门？如果宗教膜拜场所就像太平或槟城的五角基一样平易近人，难道不是更好吗？
我们说我们是一个信奉上苍的国家。但我认为那些不相信“制度化”上苍的人比起那些坚持差异和身分的人更能够称之为人。
我对宗教和理解和对上苍的追求是很简单的。为了与全能的上苍进行精神交流，我认为要打开同情、理解、忍耐、宽容和仁慈的大门。没有这些门，人类将不会崇拜上苍，而是崇拜他们自己以及其种族和“宗教”的身分。
人类总是希望与众不同——风格、时尚和他的上苍。崇拜所有人的唯一的上苍是不时尚的。它确实是不时尚的……好吧，是无聊的啦。但建筑物不会撒谎。人类会撒谎，而他的行为会背叛他。他们一直都在背叛他。但这些建筑物带有人类的印记，以及其自私和傲慢的真实本性。
为了向前迈进，这个国家及其人民必须重新思考他们认作宗教的宗教，再一次，为了上苍。不是为了自私的身分或虚荣的虔诚。我是否对不同信仰的宗教和信徒作出了错误的评估？也许吧。但建筑物永远不会撒谎。
现在是时候让我们在国家建设的背景下重新思考我们的宗教，因为这是高级精神交流之门的关键所在。让我们重建我们的信仰和我们的宗教膜拜场所，并邀请其他信仰的同胞，以及在我们今后或下一世见证我们救助的宝贵穷人和贫困者。
文章来源：星洲日报/学者观点·私立大学教授·Tajuddin Rasdi·2019.01.20