诺希山：名单超过80种·“集体采购”药物省百万 卫生总监拿督诺希山表示，为了让人民享有高品质及可负担的医疗服务，该部从去年开始积极探索“集体采购”计划，即以大量采购方式降低药物及医疗消耗品的价格，以达致双赢局面。

（吉隆坡19日讯）卫生总监拿督诺希山表示，为了让人民享有高品质及可负担的医疗服务，该部从去年开始积极探索“集体采购”计划，即以大量采购方式降低药物及医疗消耗品的价格，以达致双赢局面。

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他今日出席由马来西亚牙医协会举办的“全民一生的口腔健康”科学展主持开幕仪式时说，目前这项计划处在初步执行阶段，与卫生部合作的部门及机构包括教育部旗下的3所大学，马大（UM）、理大（USM）及国大（UKM）、国防卫队及监狱局合作。

“目前这项计划在公共领域展开，之后会逐步扩大范围至私人领域，包括是政府相关公司等；最终目的是让国内所有相关单位参与及从中受惠。”

不时更新采购单

他说，其他部门向他反馈，透过集体采购方式可节省高达百万令吉的成本。

诺希山透露，目前“集体采购”的采购单中已有超过80种类的药物，该部会不时更新采购单；而最终目标是让整个医疗领域，无论公共或私人界都可以一起参与这计划。