陈绍安‧还在苦等吉打飞起来！ 始终觉得，政治版图都已划得一清二楚，无实际收入可支撑大愿景，难以推行大计划的现实中，槟吉玻三州都注定形成一叶扁舟，承载所谓的国家债务重担，因此都被锁在即定的经济模式中，大家不敢奢望惊喜，大家都只求风平浪静，只求安稳漂过2019一整年了。

始终觉得，吉打已无好戏可上演！

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始终觉得，政治版图都已划得一清二楚，无实际收入可支撑大愿景，难以推行大计划的现实中，槟吉玻三州都注定形成一叶扁舟，承载所谓的国家债务重担，因此都被锁在即定的经济模式中，大家不敢奢望惊喜，大家都只求风平浪静，只求安稳漂过2019一整年了。

尤其吉打。

全球经济趋软，国家也深受影响，放眼缩紧的联邦政策，区区一个落后的吉打，长期需要联邦支援的吉打，还图得了多少利益？对吉打人而言，“不敢奢求”这一说法，也说不上悲观，最多只能说“不够积极”，因为吉打真的剩下自求多福，自立更生了。

吉打人会不会因为持续太多年被锁在步伐缓慢，市场低迷的氛围中，今已养成随遇而安的生活习性，逐渐失去当有的斗志了？要说自立更生，今日吉打，真有能力在乏势中拔地而起的，究竟还有几人呢？

时至今日，吉打人还在期待，还在问的依旧是；几时才能看到真正的“发展”？

这所谓发展，要的是可牵一发动全身，可一举推动市场资金运转，最终确可流入吉打人口袋，进而让吉打人走入商场疯狂购物，让吉打商场重现活力的，活生生的“发展”。

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近期，慕克力大臣重复传达“先进州”概念，唯有工业转型才有望解决经济问题，所以又重提霸级工程如吉打橡胶城、居林国际机场、黑木山将相城，一再强调拓展旅游工业包括运动旅游等，而且一再提醒州民紧贴发展步伐，不要让发展计划只惠及外来投资者，或只惠及资本强大的外来承包商。

也因此，在吉打，近日也才第一次听到“完全透明化”的政府工程投标程序，尤其慕克力大臣会见近2000名G1级小承包商之后，扬言官员再也不会提供推荐信，更不会再允许“代理人”或“中间人”从中牟利之举，充份展现吉打再穷也不与奸商为伍的态度，因为这些混杂在官僚群中的所谓“代理人”、“中间人”，正是推动官僚贪污、滥权、腐败的“合伙人”，是导致从官方到私营发展工程皆频出状况的始作俑者。

但是，慕克力接见的G1级小承包商，谈的都是政府相关机构发出的小工程计划，是要让这些小承包商得利于这些小工程，而且限制每一参与者只能标一工程，看起来就像经济萧条状态下，限制人口分面包的动作。当然，慕克力大臣也有特别强调，要从小工程开始训练G1级承包商，希望腾出时间、空间和机会让他们去充实、强化自己，以赶在霸级工程真正启动时，也有经验和能力去标一些工，去分一杯羹。

然后，一眼望去，这些G1级小承包商，逾90%都是土著，是一直都在等待发展拯救过程中，只能依赖政府工程优先受惠的一个群体。

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至于真正的全民发展，至今都还在民间，都还寸步难行。

孰不知大可牵动全民经济所谓“发展”，早在吉打变天那一刻，率先触动屋业发展商级敏感的神经线；唯有调整土地和屋业政策，才有望重新激活吉打屋业，进而牵动上千与之相关的上下游行业，一举点燃经济火车头所迫切需要的熊熊烈火。问题在于阻扰屋业发展的土地政策，多少年来都卡在州行政议会的会议桌面上，很多阻扰屋业发展的繁文缛节，多少年来都卡在地方政府的官僚作风中，这一回就只期望新政府破解官僚，就只期望新政府松绑政策了。

现在，呼声依旧停留在呼声……因为在吉打，城市地区发展地段几乎都已耗尽，余下乡区甚至城市边沿都属马来保留地，凡马来保留地都涉土著权益，因此都受土地交换政策的捆绑，一大堆、一箩筐已捆绑了几十年的问题，岂是换了希盟政府就可迎刃而解的？

如果希盟等如改革，希望就真在希盟了。

吉打人深知，真正解救吉打的，是解决贪官污吏、发放政府工程之后，再松绑政策以让民间可快速、直接、高效的启动工程，而且要让很多很多工程挣脱牢笼、摆脱捆绑才能真正看到全民发展的力量，才能真正感受全民推动的经济流量，才能让更多更充裕的生活费流入全民口袋；这才叫惠及全民！

（作者为本报吉打采访主任）