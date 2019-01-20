中美合作探索月球 美国太空总署（NASA）周五发布公报表示，正就嫦娥四号任务与中方展开合作，预计将于31日利用美国“月球勘测轨道器”对嫦娥四号著陆点进行成像。

（华盛顿19日讯）美国太空总署（NASA）周五发布公报表示，正就嫦娥四号任务与中方展开合作，预计将于31日利用美国“月球勘测轨道器”对嫦娥四号著陆点进行成像。

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NASA称，过去一个月，其与中国国家航天局讨论了对嫦娥四号著陆时掀起烟尘的迹象进行观测的可能性。

1月3日，嫦娥四号探测器自主著陆在月球背面南极-艾特肯盆地内的冯‧卡门撞击坑内，实现人类探测器首次月背软著陆。据介绍，航天器著陆时扬起的月尘可以为未来的登月任务提供信息，例如为后续航天器的著陆方式研究提供参考信息。

NASA表示，中美两家航天机构达成协议，合作产生的任何重要发现都将于2月在维也纳召开的联合国和平利用外层空间委员会科学和技术小组委员会会议上分享。

NASA在声明中表示，NASA与中国的合作是透明、互惠互利的。

而根据中国探月计划总设计师吴伟仁说法，中美合作将超越目前的月球探索项目。图为嫦娥四号月球车玉兔二号。