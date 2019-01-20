枪手袭保安部队及闯佛寺杀僧人 泰国政府寻求與南部穆斯林分離武装组织重启和谈之际，南部陶公府週五发生连串袭击，武装分子引爆路边炸弹並與保安部队驳火，导致5名保安部队成员受伤，1名武装分子被击毙。枪手亦闯入寺庙乱枪扫射，杀害2名僧人及射伤2人，首相巴育誓要惩严厉涉事人士。

（图：法新社）

（伦敦19日讯）泰国政府寻求與南部穆斯林分離武装组织重启和谈之际，南部陶公府週五发生连串袭击，武装分子引爆路边炸弹並與保安部队驳火，导致5名保安部队成员受伤，1名武装分子被击毙。枪手亦闯入寺庙乱枪扫射，杀害2名僧人及射伤2人，首相巴育誓要惩严厉涉事人士。

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在当地时间週五晚上7时30分，数名持突击步枪的黑衣人乘摩哆车抵达一所寺庙外，他们其後进入僧房大开杀戒，住持及一名僧人不幸遇害。政府已下令泰南三府的寺庙自週六起暂停早上化缘活动，並派人保护僧侣（图）。

暂未有组织承认责任，但外界怀疑袭击由分離组织“国家革命阵线”策动，並形容事件是战争罪行。BRN视佛寺为泰国征服马来族群的象徵，自2004年起多次袭击佛寺，造成至少23名僧人死亡、20人受伤。