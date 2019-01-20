曹观友：已成槟城品牌‧盼多办庙会推动旅游业 槟州首席部长曹观友说，槟州是大马最多庙会的州属之一，已成槟州的品牌，他希望州内各区能够在州政府、媒体、社团及民间合作下，举办更多类似活动，把欢乐带给人民。

13岁以下青少年参与幼狮耀舞观摩赛，表演精彩获观众报以热烈掌声。

（槟城‧北海19日讯）槟州首席部长曹观友说，槟州是大马最多庙会的州属之一，已成槟州的品牌，他希望州内各区能够在州政府、媒体、社团及民间合作下，举办更多类似活动，把欢乐带给人民。

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他昨晚为北海新春庙会主持开幕时说，庙会不仅起到推动文化的作用，更能让吸引游客特地前来槟州领略新春气息，带动槟州旅游业。

将研推动究威省旅游潜能

曹观友说，州政府极力推动槟州旅游发展大篮图的同时，也将仔细研究威省旅游的潜能，将威省打造成国内外游客的首选景点，使槟威两地旅游业获得蓬勃发展。

“槟州旅游业的表现正节节上升，槟城国际机场去年的乘客量就达到778万人次，已超过机场的饱和度，而国际游客量更是取得2位数增长，上升了15.21%。”

他希望联邦政府能尽快为槟州带来好消息，加速扩建槟城国际机场的工程，让槟州旅游业能更上一层楼。

曹观友（右二）亲手写“吉祥”二 字贺槟民。

孙意志：州政府活动各方参与效果更佳

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峇眼惹玛州议员孙意志说，州政府举办任何大小型活动，若能得到非政府组织和各单位的参与，将能得到很好的效果，就如此次的新春庙会，也证明了州政府重视华族的佳节庆典。

邝志祥：城市有文化就有灵魂

工委会主席邝志祥说，文化是一座城市的灵魂，因此一座城市要有灵魂就必须要有文化，而州政府在推广州内的文化活动方面，向来都不留余力。

他说，州政府希望把浓浓的春节气息带给大家，除了在拉惹乌达路挂上万盏红灯笼，也通过此次一连三晚的新春庙会，与人民迎接即将来临的农历新年。

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“庙会的节目非常精彩，包括幼狮耀舞观摩赛、文化照耀北海庙会、全城耀舞迎新春和金曲璀璨北海庙会，现场也设有30多档的美食夜市街和古早传统文化街。

此活动是由州政府主催，峇眼国会议员林冠英服务中心与峇眼惹玛区州议员孙意志服务中心主办，以及北海新芭观音亭斗母宫协办。