黄金周+补选热了．金马仑现人潮车龙
黄金周+补选热了．金马仑现人潮车龙
（金马仑19日讯）今天首天开始的“黄金周”连假，再遇上举国关注的金马仑国会议席补选，金马仑出现了人潮，道路两边的车辆也出现塞车的现象，迎来热闹的景象！
不过，今天还没有达到“人山人海”的地步，当地小 贩期望在接下来的2天连假可迎来更多人潮，刺激消费，让 他们发个“黄金周+补选”财，过一个好年。
从今天开始至下周一有3天的连假，加上已走到一半 的金马仑补选选情进入烽火连天的状态，本报记者今日中 午到属于游客必到的“美兰村市集”实地了解情况。
美兰村市集人潮涌现
从“美兰村市集”现场及 路况来看，这里确实已 出现人潮，而且两边方向的车辆 也塞车，而受访的多名游客异口 同声说，游客人数确实有比平时 的周六多，但没还没有预期的人 山人海。
从丹那拉打、碧兰璋及美兰 园的路段，在热门景区或市集外 的路段都有交警驻守，不让游客 胡乱把车停在路旁，同时协助指 挥交通，因此除了在一些景区外 的路段会出现一小段的车龙，基 本上交通挺顺畅的。
受访的华巫裔小贩说，他们 期盼的人潮是如在12月学校大放 假时的人潮，那时可谓人挤人， 那样才叫旺，因此他们期盼在接 下来的2天（星期日及一）可有 更多旅客及政党助选人员涌上 山来，而且千万不要忘记来“帮 衬”，帮忙推动一下金马仑的旅 游业。
黄健明： 盼连假更多游客
售卖小食档口的少东黄健 明（20岁）说，今早的 人潮，根据目测确实是比平时多， 但希望接下来2天，游客与助选人 员会更多，帮助小贩及商家增加生 意。
“人潮是多了些，可能与经济 不景有关，游客的消费能力下降， 造成小贩的收入不如过去。”
钟先生：游客消费力不高
售卖土产水果的小贩钟先生说，人潮多 了，但没有帮到他们这些做游客生意 的小贩，原因是近期的游客受多个因素影响， 消费能力不高，而上山来助选的政党人士，大 多不会来旅客集中区，即使有来，也是来拜 票。
“学校才刚刚开学，加上目前只是月中， 还没有到月初的出粮期，而且再过两星期就到 华人新年了，因此目前会上山来旅游及度假的 主要是巫裔旅客，华人较少。”
巫裔小贩说，今早的人潮来看，旅客是多 了，但消费能力不是很高，不如过去的一样， 会大包小包的买。
“无论如何，有人来好过没有人来，我还 是希望这次的3天连假，或这次的补选，可以带 动经济，让金马仑的小贩或商家都赚点‘选举 钱’。”
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