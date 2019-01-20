黄金周+补选热了．金马仑现人潮车龙 今天首天开始的“黄金周”连假，再遇上举国关注的金马仑国会议席补选，金马仑出现了人潮，道路两边的车辆也出现塞车的现象，迎来热闹的景象！

“黄金周” 连假再遇上金马仑国会议席补选，周末早上金马仑“车潮”开始增加了。（图：星洲日报）

（金马仑19日讯）今天首天开始的“黄金周”连假，再遇上举国关注的金马仑国会议席补选，金马仑出现了人潮，道路两边的车辆也出现塞车的现象，迎来热闹的景象！

广告

不过，今天还没有达到“人山人海”的地步，当地小 贩期望在接下来的2天连假可迎来更多人潮，刺激消费，让 他们发个“黄金周+补选”财，过一个好年。

从今天开始至下周一有3天的连假，加上已走到一半 的金马仑补选选情进入烽火连天的状态，本报记者今日中 午到属于游客必到的“美兰村市集”实地了解情况。

美兰村市集人潮涌现

从“美兰村市集”现场及 路况来看，这里确实已 出现人潮，而且两边方向的车辆 也塞车，而受访的多名游客异口 同声说，游客人数确实有比平时 的周六多，但没还没有预期的人 山人海。

从丹那拉打、碧兰璋及美兰 园的路段，在热门景区或市集外 的路段都有交警驻守，不让游客 胡乱把车停在路旁，同时协助指 挥交通，因此除了在一些景区外 的路段会出现一小段的车龙，基 本上交通挺顺畅的。

受访的华巫裔小贩说，他们 期盼的人潮是如在12月学校大放 假时的人潮，那时可谓人挤人， 那样才叫旺，因此他们期盼在接 下来的2天（星期日及一）可有 更多旅客及政党助选人员涌上 山来，而且千万不要忘记来“帮 衬”，帮忙推动一下金马仑的旅 游业。

广告

游客必到的“美兰村市集”周末早上出现人潮，而小贩们希望接下来两天会涌来更多的人潮，推动消费。（图：星洲日报）

黄健明： 盼连假更多游客

售卖小食档口的少东黄健 明（20岁）说，今早的 人潮，根据目测确实是比平时多， 但希望接下来2天，游客与助选人 员会更多，帮助小贩及商家增加生 意。

“人潮是多了些，可能与经济 不景有关，游客的消费能力下降， 造成小贩的收入不如过去。”

钟先生：游客消费力不高

广告

售卖土产水果的小贩钟先生说，人潮多 了，但没有帮到他们这些做游客生意 的小贩，原因是近期的游客受多个因素影响， 消费能力不高，而上山来助选的政党人士，大 多不会来旅客集中区，即使有来，也是来拜 票。

“学校才刚刚开学，加上目前只是月中， 还没有到月初的出粮期，而且再过两星期就到 华人新年了，因此目前会上山来旅游及度假的 主要是巫裔旅客，华人较少。”

巫裔小贩说，今早的人潮来看，旅客是多 了，但消费能力不是很高，不如过去的一样， 会大包小包的买。

“无论如何，有人来好过没有人来，我还 是希望这次的3天连假，或这次的补选，可以带 动经济，让金马仑的小贩或商家都赚点‘选举 钱’。”