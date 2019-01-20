市场低迷欧盟抵制下·中总号召全民挺棕油 马来西亚中华总商会全力支持原产业部推展的“爱我大马棕油”运动（LOVE MYPALM OIL），并将号召全国属会、企业家和全民一起力挺政府，在棕油市场低迷及受到欧盟抵制下，心连心一起渡过难关。

出席隆雪中总“2019年新春佳节慈善聚餐”的嘉宾和团体代表合影。前排左起为陈镇明、傅桂祥、郭素沁、戴良业、黄位寅及宋兆棠。（图：星洲日报）

（吉隆坡19日讯）马来西亚中华总商会全力支持原产业部推展的“爱我大马棕油”运动（LOVE MYPALM OIL），并将号召全国属会、企业家和全民一起力挺政府，在棕油市场低迷及受到欧盟抵制下，心连心一起渡过难关。

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中总总会长丹斯里戴良业说，是时候需要全民和政府站在一起，共同捍卫棕油受到公平对待，唤醒国民要爱惜自己的原产品，发挥真正价值。

戴良业也是隆雪中总会长，他今日在该会举行的2019年新春佳节慈善聚餐会后受记者询问时说，目前我国棕油受到不公平对待，因此须义不容辞挺身而出，协助政府克服这场棕油业危机。

他说，中总将通过各项活动，传达“爱我大马棕油”运动讯息，让所有会员、企业界、商家和国人知道实际情况，一起关心及力挺大马的原产品。

郭素沁：反棕油运动如贸易战

原产业部长郭素沁致词时强调，目前欧盟进行的反棕油运动，实际上形同一场贸易战，政府需要全民和商家作为后盾，站在一起应对。

她说，最近法国国会通过排除使用棕油作为生物柴油的议决，挪威也加入反棕油行动，这是不能被接受的举止，肯定对大马等棕油生产国带来负面影响。

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她指出，政府也正式向法国和挪威提出大马立场，一旦继续禁止棕油进口，将考虑是否要进行反制运动。

她感到欣慰，在棕油面对抵制下，获得华商全力支持，特别是中总愿意站在一起，参与“爱我大马棕油”运动。

她说，除了中总外，连锁店KK Mart也愿意参与，在全国300多家分店一起展示标语，推销大马油棕产品。

戴良业：中总不忘社会义务

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戴良业说，隆雪中总自2007年开始每年举办“新春佳节慈善聚餐会”，在新春佳节，为慈善机构、福利团体送温情和关爱。

他说，这次发动捐款及寻求赞助人，获得热烈反应，筹获7万2500令吉，发挥全体董事、商家和赞助者的爱心。

他指出，隆雪中总是一个工商组织，仍不忘肩负社会义务工作，因此多年来一直推动慈善和福利工作，并把这些活动列为常年任务。

戴良业也提到，新政府批准拨款捐助国内62间独中，令人激赏，但希望能捎来更多好消息，特别是希望能早日落实承认统考文凭，留住人才。

这次聚餐会共招待15间团体，即安邦老人院、雪州鹅麦县社会服务及社区发展协会、中华施诊所、马来西亚安宁疗护中心、马来西亚盲人协会、马来西亚红新月会、菩提之家、修成林洗肾与中风医疗中心、雪隆智障协会、济世之家、沙登老人院、士毛月牧人之家、斯里再央地福利组、双溪威老人院及同善医院。

出席者尚有隆雪中总顾问宋兆棠、副会长拿督陈镇明、第二副总秘书陈嘉斌、福利组主任傅桂祥、董事兼福利组顾问拿督黄位寅及中总总秘书拿督卢成全。