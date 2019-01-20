万能青年全国传统南狮赛·15狮队聚花城竞艺 马来西亚青年运动总会配合农历新年而举办的“2019年万能青年全国传统南狮争霸赛”，今日在芙蓉NSK霸级市场举行，全国各地15支狮队将一决高下。

林师庆（左三）在众嘉宾的陪同下主持开幕仪式。左起为邱忻雁、张金发，右起为黄巾荣、梁振荣、冯贵顺、郑卒吉、周世抆。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉19日讯）马来西亚青年运动总会配合农历新年而举办的“2019年万能青年全国传统南狮争霸赛”，今日在芙蓉NSK霸级市场举行，全国各地15支狮队将一决高下。

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青运总会长周世抆指出，舞狮除了传承中华文化，同时还能带动团结，甚至影响更多各族人民参与，活动现场吸引各族人士观看，证明舞狮能够凝聚各族的力量。

周世抆：各族参与带动团结

他说，舞狮不再如以往般保守，参与舞狮队的人包括女性和各年龄层的人士，他也呼吁年轻人，趁有体力和精力，珍惜参与醒狮团的生活，以免年长后感到遗憾。

“还有15天就踏入农历新年，各支队伍通过参加比赛，给予自己肯定，也可喻为参与传承文化工作，感谢大家的用心，因为传承文化工作不简单，必须要很多人力资源，用心推动与发扬。”

此外，他欢迎年龄介于15至40岁的男女，踊跃加入青运，共同参与社会工作，携手为国家出力。

陈志辉：引领重视中华文化

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万能企业有限公司雪隆经理林师庆代表商务总执行长兼青运名誉会长拿督陈志辉说，舞狮是中华文化当中，非常重要的文化之一，通过比赛除了发扬传承文化的精神，也给予年轻人一个发挥的平台。

他指出，他们希望在积极推广之际，除了引领年轻人注重中华文化，同时也希望能够让全世界的人认识舞狮。

出席者有裁判长郑卒吉、NSK芙蓉分行经理邱忻雁、森美兰武术总会会长拿督张金发、筹委会主席冯贵顺、森美兰武术龙狮总会副财政黄巾荣、查账梁振荣。