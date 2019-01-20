CPTPP部长会议通过声明‧重申推进自由贸易 《跨太平洋伙伴全面进步协定》（CPTPP）周六在日本东京举行部长会议，各国在会上通过共同声明，重申CPTPP愿敞开大门予所有理念相近的国家，以及将继续强力推进自由贸易，并对美国贸易保护主义倾向日益高涨表示忧虑。

（图：美联社）

（东京19日讯）《跨太平洋伙伴全面进步协定》（CPTPP）周六在日本东京举行部长会议，各国在会上通过共同声明，重申CPTPP愿敞开大门予所有理念相近的国家，以及将继续强力推进自由贸易，并对美国贸易保护主义倾向日益高涨表示忧虑。

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日本经济再生部长茂木敏充（中右）表示，CPTPP欢迎包括美国在内尽可能多的国家和地区加入，又指与会各国均对近期贸易保护主义抬头表示担忧，故认同维持并进一步加强有效、开放、包容和基于规则的贸易体系是至关重要。

首相安倍晋三（中）则以东道主身份到场致词，表示希望未完成国内批准程序的成员国可加快手续，以便协定尽快对所有成员国生效；他又指作为今年20国集团（G20）峰会主席国，日本将不遗余力地加强国际贸易体系，包括改革世界贸易组织（WTO）。（美联社照片）