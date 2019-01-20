曹观友：未来10年挑战‧打造升旗山成山上别墅景点 他说，虽然前年年杪遇暴风雨，导致去年首3月升旗山需暂时关闭，但去年9个月中累积的观光人次却创下新纪录，达174万2000人次。单是去年12月就有24万4000人次。

石礼兴（左起）、曹观友、林冠英和其他出席嘉宾一起参观提升后的缆车站。

（槟城19日讯）槟州首席部长曹观友说，升旗山机构的前身只是一个小部门，10年后的今天已蜕变成一个有远大愿景的机构。未来，升旗山将挤身“山上别墅旅游景点”行列，成为游客的选择之一。

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他说，虽然前年年杪遇暴风雨，导致去年首3月升旗山需暂时关闭，但去年9个月中累积的观光人次却创下新纪录，达174万2000人次。单是去年12月就有24万4000人次。

他今日出席升旗山缆车站第三期提升工程竣工仪式时，赞扬升旗山机构在过去十年来创下的成绩，他希望该机构继续面对未来10年的挑战，达致把升旗山打造成“山上别墅旅游景点”的目标。

林冠英：国际享有名气

财政部长林冠英说，升旗山赢不了云顶，因为云顶有赌场，但升旗山在国内至甚至是国际都有名气。

“我去香港时敢敢邀请香港人来升旗山，如果是以前的升旗山，我不敢。香港有闻名的太平山顶。”

石礼兴（左起）、林冠英、曹观友光顾缆车站内的纪念品商店。

新缆车票价新年后公布

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他说，更重要的是，升旗山的缆车票相对便宜，比国际上类似的景点便宜5倍。

曹观友较后在新闻发布会上说，升旗山缆车的新票价，将在华人农历新年后公布。

升旗山机构总经理石礼兴说，第三期提升工程共耗资780万令吉，于2017年3月10日动土，原本预计在20个月内竣工，但基于面对多项挑战因此超时。经提升后，车站提供更多便利及设施。