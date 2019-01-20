海龟再到公巴海尾下蛋‧餐厅业者通报渔业局处理 海尾海鲜餐厅的阿真受询时说，海龟于昨晚10时左右上岸，当时餐厅老板陈达义听到狗吠声，望向海滩后发现岸上有一只海龟。

官员小心翼翼处理海龟蛋。

（槟城19日讯）海龟再次游上槟城西南区公巴海尾沙滩下蛋，这回下了百多个，公巴海尾海鲜业者第一时间通报渔业局派员处理，为海龟保育工作尽一分力。

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阿真：听到狗吠声发现海龟

海尾海鲜餐厅的阿真受询时说，海龟于昨晚10时左右上岸，当时餐厅老板陈达义听到狗吠声，望向海滩后发现岸上有一只海龟。

由于此处已有数次海龟上岸产蛋的记录，阿真说，她马上通报渔业局，然后采取各种必要措施，包括提醒在场者保持肃静，同时熄了一些灯光，确保海龟在不受干扰下产蛋。

她说，根据观察，海龟在短时间内下蛋后就爬向大海，渔业局官员过后依据程序处理海龟蛋。

海龟在不受干扰下产蛋。

官员解说上了宝贵一课

阿真说，昨晚海龟下蛋的过程，也给他们上了宝贵的一课。

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“官员在处理海龟蛋时，向我们作出各种解说和提醒，包括他们如何处理海龟蛋，并教导我们若以后再发现海龟上岸生蛋，要多注意的一些细节，这有利于渔业局的保育和记录工作。”

阿真说，昨晚在场者也是在海龟开始下蛋后，才开始在一定的距离观看和拍照。

根据记录，上一次拍到海龟上岸产蛋是2015年1月2日，至于2016年至去年是否也有海龟上岸产蛋，阿真说，这就不得而知。另一次有印象的海龟产蛋事迹已逾十年。

海龟下了 百多个蛋就重回 大海。

外形判断或是珍贵丽龟

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昨晚下蛋的海龟品种，依据外形判断，极可能是珍贵的丽龟（Penyu Lipas）。

根据维基百科，丽龟又称太平洋丽龟、榄蠵龟、橄龟及姬赖利海龟。牠最大的特色是灰黑色心型背甲，外观像一颗大橄榄而得名为榄蠵龟，成龟体长达62到72公分，体重约45公斤，是世界上现存七种海龟中体型最小的。

阿真说，昨晚的海龟体型确实比4年上岸产蛋的海龟小，牠在挖了一个洞就开始产蛋，过程也很快。

至于海龟会不会再上岸产蛋，阿真说，依据渔业局官员的说法，海龟或可能在10天再上岸，但这谁也不能说准。