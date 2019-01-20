独中老师画出亲情可贵．猪仔猪妈提醒回乡过年 农历巳亥猪年将至，一名独中教师以一幅母猪与小猪的温馨画作来表达亲情的可贵，借此提醒身在外地的游子回乡过年团圆，珍惜与家人及亲友相聚的时光，令人动容。

水彩猪年画象征丰衣足食好寓意。（图：星洲日报）

（柔佛．麻坡19日讯）农历巳亥猪年将至，一名独中教师以一幅母猪与小猪的温馨画作来表达亲情的可贵，借此提醒身在外地的游子回乡过年团圆，珍惜与家人及亲友相聚的时光，令人动容。

广告

这张象征亲情的画作，是利丰港培华独中美术与设计科主任李富高的作 品，画中只见一只猪妈妈与一只猪宝宝互相凝视，温暖的色调展现了血浓于 水的亲情，动人心弦。

李富高展示捐赠给母校培华独中高三毕业班，充作义卖的猪年画。（图：星洲日报）

这名美术教师把作品上传至脸书与网友分享后，引起热烈回响，其一名 友人更被母猪与小猪的画作感动，除了立即购藏有关作品，也要求老师每年 都画一幅生肖作品让他收藏，以便把中华文化提倡的孝道传承下去。

可爱版的猪年画，十分讨喜。（图：星洲日报）

李富高：首次水彩画动物生肖

现年44岁的李富高接受星洲日报 《大柔佛》社区记者访问时坦 言，他向来擅长绘画人物肖像，第一次用水 彩画动物生肖，对他来说算是一项挑战。

他指出，去年8月间，他应马六甲州政 府属下的保护动物机构之邀，免费为该机构 绘画小狗和小猫的画作，作为防止虐待动物 的宣传用途。

李富高捐赠给保护动物机构的画作之一。（图：星洲日报）

“我本身非常喜爱小动物，虽然不擅长 绘画猫狗，但为了唤醒人们爱护动物，便义 不容辞答应对方的要求，后来想到既然农历 巳亥猪年到来，就画一些猪生肖年画应景， 便诞生了母猪和小猪及其他不同主题的年 画。”

广告

小猫作品唤醒大众防止虐待动物。（图：星洲日报）

李富高的猪画作有写实版，也有较讨喜 憨厚傻笑的可爱版，作品充份捕捉了猪的 神韵，令见者留下深刻印象。

萌萌达的表情，尽显猪憨厚的萌样。（图：星洲日报）

绘猪年画赠母校培华义卖

李富高表 示，自古 以来，猪与中华文化 关系密切，也是早期农 耕社会主要的家畜，在华人家 庭中地位重要。

他举例，以象形著称的汉 字的“家”中，在其宝盖头下的 “豕”，代表的就是猪的形象，由 此可见过去人们的心目中是无猪是 不成家的。

广告

也是培华独中校友的李富高，特别绘画了一 幅猪年画捐赠给母校，作为高三毕业班筹募毕业 基金的义卖品，以感恩母校的栽培。

他指出，由于猪的形象亲和，圆润的外表象征丰衣足 食，所以便趁猪年画了多个主题的年画，希望借此传达亲 情的可贵，也祝贺各界在猪年吃饱穿暖，过个大肥年。