威省市局辖下‧66小贩中心贴禁烟牌 全国餐饮店、小贩中心及露天饮食摊格禁烟令1月1日开跑之后，由于昨日才获取禁烟告示牌，威省市政局主席拿督罗查里今日率先在百利镇巴刹小贩中心推介安置禁烟告示牌行动，并在该小贩中心内张贴禁烟告示牌。

无论饮食商店、餐馆或小贩中心的内外范围，皆已被列为禁烟区。

（大山脚19日讯）全国餐饮店、小贩中心及露天饮食摊格禁烟令1月1日开跑之后，由于昨日才获取禁烟告示牌，威省市政局主席拿督罗查里今日率先在百利镇巴刹小贩中心推介安置禁烟告示牌行动，并在该小贩中心内张贴禁烟告示牌。

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罗查里在推介礼上说，根据卫生部总监发布的声明，为了避免二手烟危害民众健康的问题，政府在2004年烟草管制条例下扩大食肆禁烟范围，从前只禁止在冷气食肆抽烟，今年1月更扩大至非冷气食肆，即无论饮食商店、餐馆或市政府管辖的小贩中心的内外范围、任何提供座椅给食客用餐的饮食地点或流动餐车、火车或船上的餐馆或政府部门建筑物内的食堂，皆被列为禁烟区。

“此条例阐明，任何人若在禁烟区抽烟，可被罚款最高1万令吉或监禁不超过两年；若有者无法确保他人遵循禁烟条例，或者提供抽烟设施，则可被罚款最高5000令吉或监禁不超过1年。同时，所有建筑的拥有人或经营者或有关交通工具拥有人，若没展示显眼的禁烟告示，也可被罚款最高3000令吉或监禁最高6个月。”

所有地方政府管辖的小贩中心，都须张贴符合规格的禁烟告示牌。

罗查里：地方政府没管好一样受罚

罗查里说，从今天开始，威省市政局会在所管辖的66个小贩中心内，张贴或装置100个禁烟告示牌，因为卫生局有提醒，若地方政府没管好辖下小贩中心的禁烟活动，一样受罚。

“在禁烟条令之下，业者除了须张贴符合规格的禁烟告示牌于餐厅及小贩中心、餐饮店及小贩中心不得有烟灰缸、地上不能有烟蒂，烟客抽烟触法，餐饮业者或主人或地方政府如威省市政局，也会被罚款不超过5000令吉或监禁1年。

“槟州卫生局执法组有提醒所有在槟岛市政厅及威省市政局管辖的小贩中心营业的业者，必须在各自档口，张贴符合规格的禁烟告示牌。”

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罗查里说，各摊格小贩必须劝导及阻止任何人士在他们的档口范围抽烟。

超出小贩档口范围，则由槟岛市政厅或威省市政局负责。如果槟岛市政厅或威省市政局执法单位失职，让烟客抽烟或乱丢烟蒂，卫生局有权利开罚单给我们。”