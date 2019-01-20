刘晋铨：受各项收费影响．昔加末迎春活动低调进行 昔加末中华公会联合亚罗拉新村社区管委会与银旺北区睦邻计划举办2019己亥年《回乡 过年，一家团圆》迎春活动，唯今年将因各种收费而以低调方式迎春。

昔加末中华公会联合亚罗拉新村社区管委会与银旺北区睦邻计划举办2019己亥年“回乡过年，一家团圆”迎春活动，坐者左三起为姚伟乐、郭南捷、彭天顾、林奕森、刘晋铨、周桦庭和李思华。（图：星洲日报）

（柔佛．昔加末19日讯）昔加末中华公会联合亚罗拉新村社区管委会与银旺北区睦邻计划举办2019己亥年《回乡 过年，一家团圆》迎春活动，唯今年将因各种收费而以低调方式迎春。

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昔加末中华公会会长拿督刘晋 铨表示，该会从2016年开始推动迎春 活动，今年的迎春活动从本月20日开 始，直至2月20日在亚罗拉新村张挂灯 笼、设立贺年牌坊及悬挂贺年条幅。

今年不设年货摊

“今年我们不设立临时年货摊， 也没有开设年艺品展览如书艺作品和 迎春花饰等新年装饰或传统食品介 绍。我们不设临时年货摊和年艺展览 摊位，主要是因为昔加末市议会针 对每个摊位征收准证费和临时执照 费。”

他说，迎春活动是华团义务推 动，该会过去设立的年货摊只收取成 本费用，让市民可以租借廉价的摊 位，但市议会现要每个展摊支付准证 和执照费，3个联办单位都决定不设展 览摊位。

“同时，市议会今年起也要征收 贺年牌坊准证费，并且不再豁免贺年 布条和条幅的广告准证费。我们正向 市议会主席上诉，希望可以像往年一 样，获得通融，否则将会大量减少贺 年条幅。”

刘晋铨表示，今年的迎春活动将 会以比较低调的方式进行，不过该会 仍旧在2月1日举办迎春晚宴，邀请昔 加末华团各委派2名代表出席。

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与此同时，亚罗拉新村村长姚伟 乐表示，希盟执政后首次与昔加末中 华公会联办迎春活动，增加村内新年 气氛，希望游子回乡时能感受到过年 氛围。

昔加末中华公会署理会长拿督周 桦庭、副会长拿督林奕森与李思华、 总务彭天顾和罗拉新村社区管委会理 事郭南捷也出席今日的新闻发布会。