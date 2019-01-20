古润金：新政府须持开放态度·应让外国人来马置业 完美集团董事长丹斯里古润金呼吁新政府持开放态度，让外国人来我国购买产品，包括房地产。

出席嘉宾为古润金（左二）庆祝60大寿，左一为蔡添强，右一起为张昌鸿、黎翠明、苏美玲。

（八打灵再也19日讯）完美集团董事长丹斯里古润金呼吁新政府持开放态度，让外国人来我国购买产品，包括房地产。

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他表示，去年是大马成立61年以来首次换政府，虽然新政府仅执政约半年，无法评定其表现好或差，但他希望新政府会比旧政府好。

古润金昨晚在“2019完美答谢晚宴”上致词时说，自中国改革开放后，他有幸获得到中国创业的机会，那是祖父、父亲时代所没有的机会。

他说，中国有10多亿人口且货币不会贬值，只专注经营中国这庞大的市场已应接不暇，但自己偶尔还是会考察其他市场，希望把完美的产品从中国带出去外国，与更多人分享。

“2019完美答谢晚宴”是完美集团为了感谢各界的支持而设的年度晚宴，并筵开约80席款待政商界、华团及媒体等代表。出席者也在晚宴上为古润金庆祝60大寿。

出席者包括完美金鹰发展私人有限公司执行总裁潘斯里苏美玲、原产业部长郭素沁、中国驻马来西亚大使馆领事参赞刘东源、华总总会长丹斯里方天兴、中总总会长丹斯里戴良业、大马一中促进协会执行会长丹斯里钟廷森、华总永久名誉会长丹斯里吴德芳、万达集团大酒店董事与夫人丹斯里张昌鸿与潘斯里黎翠明、马中友好协会会长拿督马吉德、秘书长陈凯希、公正党副主席蔡添强和星洲媒体集团执行董事兼星洲日报首席执行员许春等。