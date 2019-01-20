办书画图书特展义卖·华研要筹35万整修 华社研究中心（华研）于本月18至20日，在华研集贤图书馆阅览室举办“2019华研己亥年书画图书特展”，除了汇集本地华人名家作品超过40幅，也将以优惠价出售其出版品和期刊。

廖勇胜（右四）为“2019华研己亥年书画图书特展”主持开幕。左起为中使馆一等秘书荣强、华研总务陈松青、中使馆领事参赞刘东源及华研董事主席赵燊儒。右起为华研义务财政林荣忠、陈健诚及华研署理主席黄隆生。（图：星洲日报）

（吉隆坡19日讯）华社研究中心（华研）于本月18至20日，在华研集贤图书馆阅览室举办“2019华研己亥年书画图书特展”，除了汇集本地华人名家作品超过40幅，也将以优惠价出售其出版品和期刊。

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华研董事主席赵燊儒在开幕礼上表示，该中心也欢迎民众以乐捐方式支持该活动；他说，该中心为推动华研3楼的整修工程，设下了35万令吉的募款目标。

3楼整修辟小书店讲堂

他也说，3楼空间整修后可容纳一个小书店，让参观者可以舒适地购书及阅读。此外，该中心也计划腾出空间作为开放式讲堂，举办沙龙讲座和小型研讨会等。

他也强调，华研迄今已迈入34年，一直充当着我国华人历史与文化的“守护者”，广泛收集华社各领域的资料，并朝向电子数码化迈进，已保存先贤在建设我国过程中所努力付出的功绩，因此他希望华社、华团及希盟政府能重视华研的付出，了解该中心的使命和工作。

开幕剪彩后，本地书艺大师陈健诚在现场挥毫。

陈国伟：华研提升华社人文素养

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另一方面，马来西亚对华特使陈国伟因有要事而无法出席该开幕礼，其特别事务官廖勇胜代读开幕词，并宣布拨款1万令吉给华研，以支持该活动。

他说，在重视工商经济的马来西亚社会里，仍然有一群人热衷于文化与教育、历史研究、社会调研等学术活动，为提升我国华社整体的人文素养、国际视野和人道关怀，华研贡献了巨大的正能量。

他也说，华研华社保存史料、调查研究、出版学术书籍等长期工作，其实就是身负重任，为马来西亚华社梳理华人过去的贡献，分析现在的困境和挑战，更重要的是栽培更多具有社会科学功底的学术人员和文史工作者，为我国华社探索出一条未来可行的出路，为下一代的权益，赢得更多的尊严和话语权。