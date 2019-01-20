赶在农历新年前完工．关丹下月挂700红灯笼 配合来临的华人农历新年，关丹市议会将在市内3条街道高挂700粒红灯笼，增添过年气氛。

马哥打路是 关丹市议会每年固 定挂灯笼的主要街 道，目前为止还未 现“年味”。（图：星洲日报）

（关丹19日讯）配合来临的华人农历新年，关丹市议会将在市内3条街道高挂700粒红灯笼，增添过年气氛。

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关丹市议会公关主任诺卡玛华蒂对《东海岸》 社区报说，挂灯笼的工程预料将于2月1日展开，并 会赶在民众欢庆新年前完成。

她说，市议会将一如往常般，在具有历史性的 马哥打路、直落丝丝路海城超市前的交通灯以及华 人密集区阿亦布爹的培才华小路口交通灯挂起所有 红灯笼。

她也说，除了市议会在街道悬挂灯笼，也鼓 励商家自行在商店前悬挂灯笼，为关丹增添新春气 息。

有商家认为，新年布置无须花大钱，最重要是齐心打造气氛，让华裔传统延续下去。（图：星洲日报）

傅芝雅：盼关丹更有节庆气氛

与此同时，关丹国会议员傅芝雅沙烈透露，她 将会趁这个华人传统节日，为关丹人民献出一份心 意，与各种族民众普天同庆华人新年。

“我还在与德伦敦州议员沈春祥筹备中，无论 挂灯笼还是其他新年装置，都希望关丹更有节庆气 氛。”

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她说，在市道欠佳的时期，即使不须花费太 多，一样可以带来浓浓的年味。

无论如何，士满慕州议员李健聪认为，地方政 府有责任营造新春气氛，由于挂灯笼向来是市议会 的工作，因此他希望当局今年也能延续新春街道布 置的传统，不要让人民失望。

往年迟挂灯笼惹不满

根据往年记录，新年来临数天前才挂起红灯笼 是关丹市议会一贯的作法，例如去年戊戌狗年的除 夕落在2月15日，市议会于5日才展开安装工作。此 举曾惹华裔民众不满，在社交网站上一度炮轰当局 忽略华人新年。

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根据去年记录，关丹市议会除了在德伦敦大厦 前放置大型贺年广告牌，并在马哥打路悬挂300粒 灯笼之外，也分别在阿亦布爹路、米昔拉路至士满 慕交界挂上200粒灯笼、而直落丝丝路也同样有200 粒灯笼。

方仁和经济不景年味淡

距离农历年初一还剩15 天，民众却丝毫感受 不到应有的节庆气氛，挂灯笼的 商家更是少见。有民众说，“年 味”淡与经济不景气离不开关 系，但斯里德伦敦巷一家水果店 业者方仁和受访时说，新年布置 无须花费大笔钱，一样可以营造 气氛。

他在店铺上方挂了红灯笼 和一些布置，除了沿用去年的灯 笼，今年也新增了红包封和2粒大 黄梨。

“只是在于自己要不要做， 其实这些都不贵。”

他认为，华团组织应多关心 与鼓励华裔商家，率先带动营造 新年气氛，凝聚关丹人民与商家 的团结力量。

梁永康：修山路办大团拜．关丹华团联合会没钱挂灯笼

关丹华团联合会署理主席 梁永康说，由于该华团 今年需面对庞大的支出，包括修 理位于12英里，华团义山崩裂的 部份和入山道路，及2月17日举行 新春大团拜，而没有额外经费在 街道等挂灯笼。

他说，华团举行的大团拜每 年均邀民众出席同庆，同时，华 团安老院也已经进行新年布置， 欢迎民众到院探访耆老，欢庆春 节。

他也说，关丹斗母宫正在进 行牌楼工程，因而未如往年般进 行隆重布置，但他呼吁华团属下 71各属会、乡团会馆等等能一起 踊跃挂上灯笼，播放新年歌，齐 来打造新年气氛。