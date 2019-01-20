德甲‧历史性客胜莱比锡‧多特保持6分领先优势 多特蒙德在客场1比0战胜莱比锡，将领先第二名拜仁慕尼黑的优势保持在6分。

多特蒙德客场1比0战胜莱比锡，维特塞尔（右）成为制胜功臣。（图：法新社）

（德国‧柏林19日讯）德甲联赛第18轮19日进行6场较量，“领头羊”多特蒙德在客场1比0战胜莱比锡，将领先第二名拜仁慕尼黑的优势保持在6分。法兰克福主场3比1击败弗赖堡，进一步向欧冠资格席位迈进。

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本轮焦点赛事在多特蒙德和莱比锡之间进行。第19分钟，多特蒙德的维特塞尔一脚怒射，球打在横梁上弹进球门。1比0的比分保持到终场，多特蒙德历史上首次在莱比锡客场获胜。

法兰克福3比1力克弗赖堡，攻击三叉戟哈勒、雷比奇和约维奇表现出色，在上半场9分钟内各自斩获进球，奠定胜局。第36分钟，哈勒在门前争顶建功。4分钟后，雷比奇在中路20米开外摆脱对手，重炮射门将比分扩大为2比0。上半场即将结束之际，目前德甲最佳射脚约维奇抓住对方后卫失误，单刀赴会攻入个人赛季第13粒入球。

第69分钟，弗赖堡前锋彼得森中路抢点攻入一球，为球队挽回些许颜面。此战过后，法兰克福积30分排名第五，仅比第四名莱比锡落后1分。

本赛季“升班马”杜塞尔多夫继续上半赛季后期的强劲势头，以2比1战胜奥格斯堡。门兴格拉德巴赫凭借普利亚的入球客场1比0战胜利华古申，斯图加特主场2比3不敌美因茨，汉诺威主场0比1负于不来梅。（新华社）