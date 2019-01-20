芙公市：峰回路转获谢琪清陆兆福合拨4万．孝亲敬老“复活” 芙蓉公市贩商公会第十四届孝亲敬老活动宣布“夭折”后峰回路转，亚沙国会议员谢琪清宣布，他将连同交通部长兼芙蓉国会议员陆兆福，以议员拨款共4万令吉，让孝亲敬老活动“起死回生”，而且更是活动获得最多拨款的一次！

于去年举办的2018年芙蓉公市贩商公会孝亲敬老活动，前朝国州议员与440名长者在活动上合影。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉19日讯）芙蓉公市贩商公会第十四届孝亲敬老活动宣布“夭折”后峰回路转，亚沙国会议员谢琪清宣布，他将连同交通部长兼芙蓉国会议员陆兆福，以议员拨款共4万令吉，让孝亲敬老活动“起死回生”，而且更是活动获得最多拨款的一次！

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芙蓉公市贩商公会因向森州政 府申请拨款无下文，导致每年会举办 的孝亲敬老活动面临夭折，但没想 到，在宣布后不到24小时，事情出 现峰回路转，昨日陪同该公会主席许 礼叠作出上述宣布的谢琪清，今早再 度召开新闻发布会宣布拨款，成功解 决问题。

拨款创新高

在过去，芙蓉公市贩商公会 举办的孝亲敬老活动，每 次的活动经费约需4万令吉，而该 公会申请的经费拨款一直都获批， 数额约3万余令吉，剩下的经费则 由公会自行筹募；然而，随着2名 国会议员各自拨款2万令吉资助活 动，顿时让活动成了有史以来获得 最多拨款的一次。

今天，谢琪清在罗白州议员周 世扬、芙蓉市议员兼芙蓉国会议员 陆兆福特别助理何永铧、公会副主 席许礼丰、财政黄国君及秘书饶宏 发等陪同下，作出上述宣布。

他坦言，本身于昨日出席新闻 发布会时，在许礼叠宣布停办孝亲 敬老活动，才获知活动被迫喊停的 消息，在这之前，该公会不曾向他 反映州政府没有拨款的事宜。

芙蓉公市贩商公会孝亲敬老活动宣布“夭折”不到24小时峰回路转，终于可以如期举行；前排左起为周世扬、何永铧、谢琪清、许礼叠、许礼丰、饶宏发及黄国君。（图：星洲日报）

谢琪清允助越办越大

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“在了解情况后，我立即向人 在国外的陆兆福反映，我们达成协 议，各自从国会拨款2万令吉给芙 蓉公市贩商公会，以继续主办孝亲 敬老活动。”

除了协助该公会将“夭折”的 孝亲敬老活动起死回生外，谢琪清 还发出豪言壮志，他强调，会设法 帮助他们每一年如愿举办孝亲敬老 活动，而且还要越办越大场。

时隔不到24小时就捎来令公会 理事振奋的好消息，顿时让理事放 下心头大石，不断向谢琪清道谢； 许礼叠也说，公会是基于去年12月 向州政府申请经费拨款却全无下 文，加上公会去年的开销庞大，导 致面对经费严重短缺，才会宣布今 年停办活动。

如今所有经费问题迎刃而解， 许礼叠强调，将立即展开筹备工 作，只是时间上稍微仓促，不排除 会将活动挪后，虽然迟办，至少没 让长者失望。

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每年配合华人农历新年而举办 的芙蓉公市贩商孝亲敬老活动，是 完全免费开放给所有70岁或以上的 长者，大会除了供应餐席，还有红 包和礼篮，让年长者能够感受到社 会温暖。

谢琪清：活动具意义非办不可

孝亲敬老是代表社会给予长者 关怀及关心，不能不办！

谢琪清坦言，当他得知孝亲敬 老活动停办的消息后，决意要为公会 “复活”这项极具意义的活动，因为 公会每年趁着新春佳节，举办这场专 为长者而设的活动，让年长者能够在 华人农历新年中，感受到社会所带来 的温暖。

他认为，这种为“黄金年龄长 者”社会注入暖流的良好表现，更体 现了华人传统孝亲敬老的美德，他希 望该公会能够继续秉持这种文化，确 保孝亲敬老活动能够永续举行。

尽管以国会议员身份拨款资助活 动进行，但谢琪清强调，整个活动筹 备将会继续由该公会主导，州政府不 会干涉，只会从旁协助。

许礼叠吁商家踊跃赞助

许礼叠呼吁公众或商家踊跃赞 助，孝敬年长者。

他指出，往年举办孝亲敬老活 动，除了红包及食物，还会赠送粮 食、礼篮等，主要都是热心商家的捐 助，以期能够略尽绵力回馈社会，虽 然今年筹办孝亲敬老活动面临阻滞， 难题也总算迎刃而解，目前迫在眉睫 需要处理的，就是征求商家赞助礼 品。

“由于之前已决定停办活动， 所有理事没有向商家征求，不过，从 今天开始，众理事就要四处奔波征求 礼品，确保今年的活动不让长者失 望。”

针对该活动历年举办场地的芙蓉 市议会礼堂正进行装修工程，对此， 许礼叠已经获谢琪清允诺，将物色合 适的活动地点，至于其他活动详情， 该公会将会日后再作出宣布。

何永铧：看到新闻才知消息

何永铧说，昨天陪同芙蓉公市 贩商公会召开新闻发布会， 但许礼叠发布活动“夭折”消息时，自 己当时并不在场，反而是在下午透过社 交媒体网站发布的新闻才获悉，并第一 时间联络了当时人在上海的陆兆福，对 方表示愿意拨款2万令吉。

他坦承，作为人民代议士，却对于 该公会面临的问题全然不知情，显然是 双方的沟通出现了疏漏，因此，他希望 双方往后能够加强沟通，也欢迎该公会 理事在遇到任何难题时，可联络他或当 地的国州议员，让事情能够快速解决。