邓章钦：促进商机兼关注春节·星洲新春展销会双层意义 雪州行政议员拿督邓章钦指出，星洲日报举办新春展销会有两大意义，即从商业角度而言，绝对能促进商机；不过，若从文化角度而看，新春展销会能提前唤起民众对于农历新年节庆的关注。





星洲日报赠送水墨画给开幕嘉宾邓章钦（右三）和林宽城（中）。左一起为陈鼎翰、李美玲和曾晓萍；右一起为林宝源和郭富广。（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生19日讯）雪州行政议员拿督邓章钦指出，星洲日报举办新春展销会有两大意义，即从商业角度而言，绝对能促进商机；不过，若从文化角度而看，新春展销会能提前唤起民众对于农历新年节庆的关注。

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轻松办年货有利消费者

他说，展销会主要功能就是集中商家，将不同的商家集中在一处，有助于消费者更轻松办年货，且还能比较价格，绝对有利于消费者。

他昨晚在星洲日报主办的巴生2019年新春展销会开幕式上致词时说：“星洲日报能连续第4年举办新春展销会，对于巴生人是好事，尤其快要接近农历新年，新春展销会非常应景。”

也是巴生新城州议员的邓章钦和巴生中华总商会丹斯里林宽城一起为新春展销会主持开幕。

邓章钦表示，州政府其实一直都很鼓励举办展销会，通过此平台来推广商品，扩大商机及市场。

雪政府鼓励办展销会

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他披露，雪州于5年前就开始筹办展会，今年将继续扩大展会，除了有东盟经济论坛，还会有科技及发明展，希望将本地商品推向国际市场。

他说，州政府也将携带本地企业到国外参展，预计今年参加5个国际展会，其中有3个在中国，另一个在中东。

“只要能增加销售额，企业就需要提高产量，本地企业自然需要再扩大投资，而这也是州政府并行推动吸引外资之余，也提高本地企业再投资。”

出席的巴生政商领袖赞扬星洲日能在新年期间举行展销会，除了能增添新春气氛，也进一步推动本地商务及文化活动。

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出席者包括星洲日报市场、业务开发副总经理曾晓萍、隆雪区高级经理郭富广、业务促进（隆雪区）副经理李美玲、业务促进高级主任罗文艳、大都会主任陈鼎翰、巴生滨海区采访主任林宝源及副采访主任曾志颂等。