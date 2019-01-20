指助跟进公市贩商拨款． 萧开文抨张聒翔“在睡觉” 芙蓉公市贩商配合华人农历新年举办的“孝亲敬老”活动一度被迫喊停，森州马华联委会主席萧开文抨击张聒翔指将助该公会跟进拨款申请事宜，显然对方在过去“数个月 来是在睡觉”。

（森美兰．芙蓉19日讯）芙蓉公市贩商配合华人农历新年举办的“孝亲敬老”活动一度被迫喊停，森州马华联委会主席萧开文抨击张聒翔指将助该公会跟进拨款申请事宜，显然对方在过去“数个月 来是在睡觉”。

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惠民活动需续资助

萧开文今日召开新闻发布会时指出，森州马 华对有关事件感到遗憾，并认为，有关活动是为 了造福人民，让各族受惠，而且该活动从2006年 起，13年来不曾间断举办，还获得前州务大臣拿 督斯里莫哈末哈山的资助。

他说，3万5000令吉对州政府而言，是一笔很 少的数目，他呼吁州政府不要停止资助该活动， 以让更多有需要的人士继续受惠。

质问5亿储备金去向

他指出，州政府这边厢指没钱，却宁愿花 钱设立牌楼，在沉香区安装一万粒灯笼，只注重 表面功夫，宁愿牺牲 人民福利，使到多年 来的新春活动被迫砍 掉。

“前大臣强调， 森州储备金高达5亿令 吉，新政府上台逾8个 月，却说没有钱，那5 亿令吉去了哪里，这 么快用了吗？”

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他认为，没有钱 意味着新政府理财不当，没有办法为森州带来新 经济来源。

他说，最令人失望的是，张聒翔表示会向大 臣反映，张聒翔是否这几个月在睡觉，或假惺惺 在做戏？他是一名非常重要的森州行政议员，竟 然不了解州政府的运作？

他指出，由此可见，大臣完全没有公市人的 心，没有趁农历新年，提倡有意义的活动，他希 望希盟不要当了官就忘记了人民。