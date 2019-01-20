继程：法师被揭涉性侵儿童·推动佛教信仰需更警惕 马来西亚佛教青年总会宗教导师继程法师表示，日前爆出本地一名法师涉嫌性侵儿童的案件，对推广佛教信仰和事业是一个警惕，提醒大家未来要更小心谨慎，以减少甚至杜绝类似的问题再次发生。

（八打灵再也19日讯）马来西亚佛教青年总会宗教导师继程法师表示，日前爆出本地一名法师涉嫌性侵儿童的案件，对推广佛教信仰和事业是一个警惕，提醒大家未来要更小心谨慎，以减少甚至杜绝类似的问题再次发生。

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他说：“对于这样的事件我们不会忽略，我们会慎重的去处理；而这也提醒我们未来在推动佛教信仰和事业时要更警惕，看到的层面要更广一点，希望能减少甚至杜绝类似的问题再次发生。”

马佛青代表团访本报

对于这桩丑闻会对佛教造成怎样的影响时，继程法师表示这只是一个个案，它或许会对整个宗教造成伤害，但大家不能因为这个个案就认为这个宗教不可取。

“不管是什么宗教，我们都是相信能通过这个宗教的信仰、教义和修行，能够成为一个更好的人；但是这是一个理想，不是每个人都能够完成，有些人可能完成地比较多，有些则完成地比较少。”

他是在今天携同马佛青总会总会长陈健良、副会长颜志伟和李丽芬以及总秘书许俊辉等一行10人，莅临星洲日报位于八打灵再也的总社进行访问与交流后，受询及此事时这么表示。

继程法师一行人的到来，也受到星洲媒体执行董事兼星洲日报首席执行员许春、编务总监拿督卜佛海、总编辑郭清江、世华多媒体有限公司首席执行员邱天雄、企业公关/业务促进部总经理陈金泉、经理冯靖雯等人的接待。

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吁平常心看待佛教受拖累

而对于网民在社交媒体上针对此事攻击、调侃和戏谑佛教，继程法师则呼吁大家应该以平常心，更成熟和正面的角度去看待类似的事件。

他说：“类似这样的人其实凸显他自己在信仰上是不够成熟的，不论他是什么教徒；如果他够成熟，那么在看这个问题时会保持平常心和正面的角度，他会觉得这样的问题只是个人行为偏差的问题，而不会因为这个问题就指这个宗教不可取。”

“如果我们总是以这样的问题去攻击某一个组织，认为你们有这个问题就是整个组织有问题的话，这是一种以偏概全的做法，思想上是存在偏差的。”