特朗普延长“追梦者”计划换边境围墙拨款‧民主党表明拒绝 美国联邦政府停摆踏入第29日，美国总统特朗普在当地时间1月19日发表电视演讲，提出结束停摆的新建议，包括延长保护近百万名年轻移民的“追梦者”计划（童年抵美者暂缓遣返）3年，及恢复给予在美生活的萨尔瓦多人的临时保护身份（TPS）3年，以换取拨款57亿美元兴建边境围墙，但民主党表明拒绝相关方案。

（图：法新社）

（华盛顿20日讯）美国联邦政府停摆踏入第29日，美国总统特朗普在当地时间1月19日发表电视演讲，提出结束停摆的新建议，包括延长保护近百万名年轻移民的“追梦者”计划（童年抵美者暂缓遣返）3年，及恢复给予在美生活的萨尔瓦多人的临时保护身份（TPS）3年，以换取拨款57亿美元兴建边境围墙，但民主党表明拒绝相关方案。

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特朗普在演讲中，以“危机”来形容美国南方边境面临的人道及安全处境，指美国不设防的边境已令毒品流窜，执法人员遭到非法入侵移民杀害，他称移民新政策能够“打破政府停摆的僵局”。

但民主党众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）表明“不能接受”特朗普的新建议，批评他没有诚意去帮助移民，称很难获众议院通过方案。民主党表示在政府重开后，才会继续协商边境问题。

参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）指，最初是特朗普取消了“追梦者”计划和TPS，现时为了兴建边境围墙而延长实施两项计划，形容“并不是妥协，而是劫持更多的人质”。（香港明报）